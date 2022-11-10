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富士康校園版 鄭州黃科大傳疫情 3萬大學生逃離校園

中國新聞組／北京10日電
河南鄭州黃河科技學院傳出疫情失控，出現大批學生離校潮。(取材自微博)
河南鄭州黃河科技學院傳出疫情失控，出現大批學生離校潮。(取材自微博)

河南鄭州疫情嚴峻，在富士康民工「離廠」事件後，鄭州再爆出學生「離校」潮。中國最大的民辦學校黃河科技學院因為傳出病情傳播，造成3萬名學生恐慌離校，許多人突破校方攔阻，拖著行李集體離開校園返鄉。

來源：YouTube

衛健委通報，中國9日新增本土病例1133例、無症狀感染者7691例，其中河南占1243例。

據鳳凰網自媒體「李琪談資訊」報導，中國最大的民辦學校—河南的黃河科技學院，三大校區之一的南校區，因為傳聞「學校有人感染，造成了病情傳播，據稱有一、兩百管核酸異常」，爆發全區3萬餘名學生集體離校，一時間學校周邊路上人頭攢動，出租車和接學生的私家車幾乎把街道占滿。

報導指出，黃河科技學院南校區8日下午學生突然離校，到了中午11時，有一半學生已經離校了，學校又開始攔著不讓學生離開。到了下午很多學生集體衝出學校門崗。

有同學反饋，「前段時間寢室已經封閉了，但是學校不發飯，開飯也不通知，需要學生自己去買。」學生憂心群體交叉感染。

8日有消息稱學校放假，很多學生緊急整好行李，準備返鄉。剛開始的時候，學校允許學生離校，但需要提交資料，學校進行審核。

很多學生沒來得及申報，但被大群同學離校的氣氛感染，都準備集體離校。學生集體湧向沒人看守的東門，多到連學校保安攔不住。看到有人離校，很多學生跟著逃離，演變成3萬多人的集體逃離。

但到了鄭州火車站，這些黃科大的學生全部被扣留，即便是有抗原證明（快篩）也不行。但仍有部分家住鄭州的同學，已經打車和乘坐私家車等方式返家。

3萬多人的集體逃離，其中還有很多密接和次密接的學生，對鄭州防疫局面可謂雪上加霜。離校潮引發關注後，河南教育廳回應稱已勸返；同時，河南省內多地發布通知，要求排查該校返回學生，以減少外溢感染風險。

中央社報導，學生逃離事件傳開後，黃河科技學院疑似發動學生在社群「闢謠」，許多學生在微博貼出多張豐富菜飯的照片，讚美校方照顧得很好，否認校內疫情嚴重導致學生集體離校，並稱離校同學都是事先請假好的。但這些貼文也引發許多學生留言嘲諷，表示照片的好料根本沒看過。

中國最大的民辦學校—河南的黃河科技學院傳出疫情失控，爆發全校3萬餘名學生集體離校...
中國最大的民辦學校—河南的黃河科技學院傳出疫情失控，爆發全校3萬餘名學生集體離校，一時間學校周邊路上人頭攢動。(視頻截圖)

河南 鄭州 疫情

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