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「蜜蜂驚喜社」當替身？薇婭重回直播江湖

中國新聞組／北京7日電
薇婭帶貨鉅子生物旗下品牌可複美。（視頻截圖）
薇婭帶貨鉅子生物旗下品牌可複美。（視頻截圖）

「雙十一」來臨，在李佳琦、羅永浩等主播們還在如火如荼地奮戰時，薇婭投資的第一家上市公司來了。去年收到人民幣13.41億（約1.86億美元）罰單之後，薇婭雖然從直播間消出，卻投資了鉅子生物。據了解，薇婭夫婦持有的鉅子生物股份市值目前約2.04億人民幣，相較於入股時投資的1.67億元，已浮盈超3500萬元。

有「美妝界華為」、「膠原蛋白第一股」之稱的鉅子生物本月4日上市，據每日經濟新聞報導，早在2021年薇婭夫婦已認股投資。鉅子生物2019年起連續三年是中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司，旗艦品牌為可麗金和可複美；專業皮膚護理產品的毛利率保持在80%以上。而貴州茅台2021年的毛利率為91.62%，鉅子生物的「暴利」程度直追茅台。

此外，薇婭團隊並沒有因停播而解散或裁員，今年3月，薇婭旗下的機構謙尋文化，在機構月榜中重回第一的位置。

而今年2月的新晉直播帳號「蜜蜂驚喜社」的開播又給這個問題提供了一個新答案——助播升級為主播。「蜜蜂驚喜社」2月12日在淘寶首次開播，短時間內吸引大量觀眾，絕大多數是曾經「薇婭的女人」。

「蜜蜂驚喜社」為杭州柏峰文化傳媒有限公司所有，但很多薇婭粉絲卻認定「蜜蜂驚喜社」是組織的回歸，因「蜜蜂驚喜社」5名主播小涵、昊昊、凱子、發財、多多均是過去薇婭直播間裡的常駐助播或模特，且名字與薇婭此前的官方公眾號「薇婭驚喜社」相仿，「蜜蜂」還是董海鋒的粉絲暱稱。薇婭直播間的固定夜景背景板和「廢話不多說，先來抽波獎」的經典口播也出現在「蜜蜂」的直播間裡。

在粉絲們的支持下，「蜜蜂驚喜社」首播5天後躋身淘寶直播Top3榜單。無論「蜜蜂」是否為薇婭「替身」，它的出現都已經將薇婭拉回大眾視野，攪動了沉寂片刻的直播江湖。

據鳳凰財經，今年雙11開場之後，蜜蜂驚喜社在淘寶的每場直播都能達到1000萬＋觀看量，截至目前，粉絲數已經突破600萬，成為淘寶舉足輕重的主播。

雙11蜜蜂驚喜社直播頁面截圖。（取材自每日經濟新聞）
雙11蜜蜂驚喜社直播頁面截圖。（取材自每日經濟新聞）

薇婭 投資 利率

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