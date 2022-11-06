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紅二代回不了北京 批流調不專業、太粗糙

中國新聞組／北京6日電
北京市民正在進行核酸檢測。（記者陳政錄／攝影）
北京市民正在進行核酸檢測。（記者陳政錄／攝影）

中國國家疾控局官員昨天指「個別地區」以「賦碼彈窗」的形式限制人員出行，表示將進行整治。消息一出，網民批評北京健康寶App濫用彈窗限行無法無天，但中疾控卻不敢點名北京防疫過度。

另外，面對本土疫情持續不斷，北京市餐飲行業協會5日發布消息稱，從即日起，將餐飲行業從業人員核酸檢測頻次調整為「一天一檢」。有網民說，「直接植入芯片吧，這樣也方便管理我們。」

中共知名「紅二代」、中國市長協會副會長陶思亮，近日與丈夫搭高鐵去浙江湖州參加活動，儘管湖州沒有疫情風險區，仍被北京健康寶「彈窗」禁止返京。她昨天發文爆料整個過程，怒批大數據流調不專業、太粗糙，質疑北京健康寶根本不符合國家的「精準防疫」。

陶思亮5日下午在微信公眾號「天道合聖」發文爆料她被彈窗的離譜過程，引發全網關注熱傳。

陶思亮表示，她陪丈夫從北京搭高鐵直達湖州去參加活動，天天做核酸，一點不敢怠慢。但就在準備回京前發現彈窗了。她這兩天無數次地填寫申訴表格，幾十次地打便民服務熱線，一直打到深夜還不甘心。「我一向是個有定力的人，但這次慌了，因為第一次嘗到了有家不能歸的茫然和無助。」

陶思亮質疑，湖州已經21天無新增病例，全域無風險區域，而北京（截止11月3日），有20個高風險地區，28個中風險地區，新增本土病例32人，這種情況下，「北京憑什麼只准出不准進？就像是有洪災的地方攔起大壩阻止並不存在的來水，從防疫科學上就說不過去。」

陶思亮還指出，奇怪的是他們來自同一個社區，同乘一趟高鐵，結果她彈窗了，丈夫竟然沒事，這作何解釋？難道「大數據流調」還看碟下菜？還是說，其中另有玄機？否則只能說明這個「大數據流調」不專業，太粗糙，太隨機，所謂的「時空關聯」太過魔幻。

更離譜的是，陶思亮表示，她的丈夫並沒有彈窗，想讓他先回北京，但幾次購票失敗，攜程回復是「抱歉。新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作要求，您暫不可購買前往該地的車票。」

北京 疫情 防疫

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