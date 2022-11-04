中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　

報導稱，中國可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的10天縮短至7或8天。(取材自新華網)

中國國務院 聯防聯控機制5日下午15時將召開新聞發布會，介紹「科學精準做好疫情 防控」有關情況。外電報導稱，中國防疫政策有機會放寬，可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的10天縮短至7或8天。

路透4日晚間引述消息人士說法稱，中國可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的「7+3」縮短至「5+2」或「5+3」天，旅客只須5天集中隔離觀察，加上2或3天居家健康監測。

中國國務院聯防聯控機制4日晚間宣布在5日下午召開記者會，消息迅速登上微博熱搜，不過官方未透露具體記者會內容。

據香港 01報導，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光4日出席由花旗銀行主辦的會議時指出，中國的動態清零政策很快會發生重大變化，陸港通關會更早於跟國外，預計明年上半年。

針對中國未來疫情開放政策，曾光指出，未來5到6個月時間，會有很多新政策出來。不過，其上述說法尚未有官方證實。

中國實施「7+3」管理措施已有近4個月。今年6月28日，國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」，調整為「7+3」。