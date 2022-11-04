我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗腎診所是否需有醫護在場 加州29號提案雙方激辯

期中選舉前夕推特大裁員 前員工曝：沒人手打擊假消息

中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　

記者葉文義／即時報導
報導稱，中國可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的10天縮短至7或8天。(取材自新華網)
報導稱，中國可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的10天縮短至7或8天。(取材自新華網)

中國國務院聯防聯控機制5日下午15時將召開新聞發布會，介紹「科學精準做好疫情防控」有關情況。外電報導稱，中國防疫政策有機會放寬，可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的10天縮短至7或8天。

路透4日晚間引述消息人士說法稱，中國可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的「7+3」縮短至「5+2」或「5+3」天，旅客只須5天集中隔離觀察，加上2或3天居家健康監測。

中國國務院聯防聯控機制4日晚間宣布在5日下午召開記者會，消息迅速登上微博熱搜，不過官方未透露具體記者會內容。

香港01報導，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光4日出席由花旗銀行主辦的會議時指出，中國的動態清零政策很快會發生重大變化，陸港通關會更早於跟國外，預計明年上半年。

針對中國未來疫情開放政策，曾光指出，未來5到6個月時間，會有很多新政策出來。不過，其上述說法尚未有官方證實。

中國實施「7+3」管理措施已有近4個月。今年6月28日，國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」，調整為「7+3」。

國務院 疫情 香港

上一則

杭州地鐵跪地爬行…她嚇壞乘客 校方：課程遭曲解

下一則

中國人民銀行副行長范一飛被查 涉嚴重違紀違法

延伸閱讀

路透：美方評估 中俄有能力勸阻北韓核試

路透：美方評估 中俄有能力勸阻北韓核試
路透：原本贏不了的選戰 共和黨候選人如今都能翻盤

路透：原本贏不了的選戰 共和黨候選人如今都能翻盤
即將放寬疫情防控？ 傳陸正籌畫取消航班熔斷機制

即將放寬疫情防控？ 傳陸正籌畫取消航班熔斷機制
中國前首席防疫學者：動態清零政策將有重大改變

中國前首席防疫學者：動態清零政策將有重大改變

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對

洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對
推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友