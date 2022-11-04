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日語教材出現「731」惹議 中國出版社：3已改成8

記者廖士鋒／即時報導
日語教材出現「731」字樣事件，中國人教社表示已改為781。（取材自微博）
日語教材出現「731」字樣事件，中國人教社表示已改為781。（取材自微博）

中國人民教育出版社，近期因為教材插圖、用字等屢屢引起爭議，對於最新被指認的日語教材當中人物球衣出現「731」，人教社回應已將其中的3改成8，「以避免不必要的誤讀」。

據澎湃新聞報導，近日，有網友反映，人民教育出版社出版的九年級日語教材中，有張插畫裡三名學生的球衣編號從左到右的分別為7、3、1，不免讓人聯想到侵華日軍的731部隊（使用人體活體進行生物與化學武器實驗的部隊），有欠妥當，有網友認為，這是文化入侵、甚至是美化日軍。

報導稱，澎湃新聞記者11月2日在人教社中小學教材意見回饋平台，對上述日語教材插圖問題進行回饋，並於11月3日獲得人教社日語編輯室回覆。

根據回覆內容，人教社日語編輯室稱，上述日語教材插圖球衣編號本為各自獨立數位，插圖的場景、聽力內容及考查專案等與日軍部隊並無關聯。「為尊重讀者的閱讀感受，在此前的修訂中我們已將左二的球衣編號由『3』改為了『8』，以避免不必要的誤讀。修改後的教材也已於今年7月出版發行並投入使用」。

此前人教社在小學數學教材上，被爆插畫人物長相酷似唐氏症、低俗性暗示、出現少女隱私部位、五星紅旗不準確、日軍戰鬥機等問題，受到社會廣泛關注。中國教育部專門成立的調查處置工作組，對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責，並責令人教社黨委整改。

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