三艙合一 中國T字太空站組裝完成 陳冬：家變寬敞了

夢天艙完成轉位，中國太空站基本構型正式達成。（取材自央視新聞）

中國太空 站組成的部分「夢天艙」10月31日下午發射後，目前已經對接到太空站的端口，也完成轉位，使中國「天宮」太空站呈現規畫的「T」字構型。神舟14號航天員乘組也已進入夢天實驗艙，談及「喬遷」新居感受，在軌駐留近五個月的航天員陳冬開心地說「我們的家變寬敞了」。官媒稱這是中國航天史上一壯舉，中國空間站可望成為全人類的「太空之家」。

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央視新聞昨天引述中國載人航太 工程辦公室消息指出，中國「天宮」太空站的夢天實驗艙剛順利完成轉位。期間，夢天實驗艙首先完成相關狀態設置，後與太空站組合體分離，再採用平面轉位方式完成轉位，並與天和核心艙 節點艙側向埠再次對接。神舟14號航天員乘組於3日15時12分順利進入夢天實驗艙。

新居配齊，三艙合「T」。央視主持人對話進入夢天艙的神舟14號航天員乘組，航天員陳冬說「我們的家變寬敞了」。

這次的夢天實驗艙轉位完成，標誌著中國太空站「T」字基本構型在軌組裝完成，向建成太空站的目標邁出了關鍵一步。神舟14號航天員乘組將在空間站內先後迎接天舟五號貨運飛船、神舟15號載人飛船的訪問，屆時神舟14號、15號兩個乘組將完成中國航天史上首次航天員乘組在軌輪換。

中國「天宮」太空站由天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙為主體，再搭載天舟貨運太空船、神舟載人太空船進行補給與人力運輸。此前問天艙於2022年7月24日發射成功、而神舟14號太空船於稍早的6月5日發射，目前在太空站有陳冬、劉洋、蔡旭哲三位航天員。

中國空間站為何要選擇「T字構型」？光明網引述國際宇航聯空間運輸委員會副主席楊宇光表示，首先，可以避免遮擋兩個實驗艙帆板；另一個重要的特點是，可以保證在任何時候，兩個實驗艙尾部兩對巨大的太陽能帆板能以最優的方向去指向太陽。