鄭州表演式解封？ 官員視察餐館滿座 傳臨演1人領100

媒體11月1日發出影片稱鄭州小區開始解封。(取材自正觀新聞)

河南鄭州 官方1日發布通告稱，調整管控區域有序恢復正常生產生活秩序，自16時起，解除原有管控區域。但據許多市民爆料，官方只是表面宣布解封，許多社區仍在封控中。許多網民批評是「表演式解封」，「只是讓我們出來買了一下午的菜」。

據香港01報導，有鄭州居民爆料稱，配合領導（官員）視察和採訪當地社區僅解封一天，隨即恢復封控。網傳有民眾稱收到邀約，到領導視察路線餐館吃飯，「一天可領100元（人民幣，約13.69美元）臨演費」。3日，鄭州官方宣布將成立20個督導組督導社區，徹查符合解封條件卻未解封的社區。

鄭州陳女士表示，自己所在社區已在11月1日解封，但這兩日仍舊不能跨區（出社區），只能買菜，「不算真的解封，隨時還會再封控。」

11月1日，正觀新聞等媒體發布影片記錄鄭州解封社區，採訪相關商家和店家。但同日，河南頂端新聞採訪鄭州許多社區仍未有解封消息，有個別社區更要求居民被問到時要強調「已經解封」。

鄭女士也透露，11月1日，鄭州微信群組傳出招募稱要找人配合領導視察，到視察路線餐館吃飯。微博等平台也有相關截圖廣傳。港媒試圖聯繫實際擔任臨演的市民，但爆料者稱「擔心被找麻煩」，拒絕受訪。

10月底，鄭州市民鄭先生就曾反映，官方雖稱鄭州開始逐步解封，但事實上解封僅部分社區，即使是官方公布的解封社區實際上仍不能正常出門。此外，亦有不少網民反映，現在出入許多場所要求24小時核酸，但核酸檢測時間縮短，形同變相封控。

微博上，「#實地探訪鄭州已解封區域生活現狀#」詞條下方，許多網民稱官方和媒體說法未如實反映情況，有社區居民實拍路上仍舊沒什麼人、亦有居民稱「解封了一天後，又馬上封了」、「只是放我們出去買菜囤菜」。

此前，更有網民批評：「兩周前所有人都知道鄭州疫情 很嚴重，唯獨鄭州人不知道。今天所有人都知道鄭州解封了，唯獨鄭州人不知道。」

11月3日，鄭州市疫情防控指揮部舉行記者會，但該記者會直播間有許多網民留言批評官方是在「說謊」，大量網民留下負面留言。不久後，直播評論功能被關閉。

在記者會上，鄭州稱3899個社區已解封，鄭州將成立20個督導組督導社區，對解封情況符合條件而未解封的社區進行調查，嚴肅處理責任人。