也潤？ 吳亞軍辭董座 拖累龍湖股價

吳亞軍傳出移居美國的消息。（取材自微博）

馮小剛移居美國的傳言稍歇，又傳曾為「中國女首富」的吳亞軍也「潤」了? 吳亞軍近日辭任龍湖集團董事會主席，受消息拖累，港股龍湖集團的股價 在10月31日一瀉千里，開盤低開近15%之後，盤中一度暴跌超40%，創下歷史最大單日跌幅。吳亞軍被指將陪雙胞胎兒子定居美國。

綜合媒體報導，今年58歲的吳亞軍有一個女兒和一對雙胞胎兒子。和前夫所生的女兒，繼承了龍湖集團43.98%的股份。兩個兒子則是她在美國所生，孩子父親不詳。

1964年出生於重慶的吳亞軍，於1984年畢業於西北工業大學，涉足房地產 之前，曾在中國國營儀表廠從事過機械工程師，此後，成為建設部城建司及重慶市建委主辦的一家報紙的記者。

1993年成吳亞軍事業的轉折點和起點，這一年，吳亞軍成立重慶佳辰經濟發展有限公司，並擔任公司董事長。1995年6月，她創建重慶中建科置業有限公司，不久，更名為重慶龍湖地產發展有限公司。

龍湖地產成立的當年，吳亞軍在重慶開發自己的第一個地產項目龍湖南苑，此後的10年（到2005年），龍湖成為重慶乃至整個大陸西南地區首家銷售額突破20億元（人民幣，下同，約2.73億美元）的房企，並開啟擴張之路。2007年，龍湖地產銷售額突破100億元，躋身大陸一線房企的行列，並於2009年11月底在香港 成功上市。

吳亞軍日後的財富之路就此開啟，並於2017年，龍湖突破千億銷售規模。隨著龍湖集團的發展，吳亞軍也數次登上胡潤中國女富豪榜首位。早年間，吳亞軍與丈夫蔡奎離婚時分給對方超200億港元資產，還因此備受公眾關注。