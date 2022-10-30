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釘子戶變孤島與世隔絕 出入爬梯7米 直播主湧工地蹭熱度

中國新聞組／北京30日電
釘子戶被挖成「孤島」。（視頻截圖）
釘子戶被挖成「孤島」。（視頻截圖）

江西一別墅屋主因為嫌補償金額太低，拒絕拆遷，被一群工程人員在房屋的四周挖空，突出道路7公尺，房屋成了一座孤島，屋主一家人進出都得爬梯子，出入困難，視頻登上微博熱搜，引發網民熱議，官方稱已暫停道路施工，再與該戶主積極溝通，早日完成道路建設。

網易報導，據當地網民透露，很多網絡主播聞訊而至趕到該房屋現場進行直播，想盡一切辦法大量蹭熱度。該情景在網絡中引起熱議後，很多網民對施工方的做法提出強烈抗議，認為這樣的野蠻行為實在不應該；此外，該民房女房主在阻擾施工方施工時，被幾名現場施工人員強行架走的視頻也引起了人們的反感。

該別墅位於瑞昌市，該地正興建鐵東路，除該棟別墅這一戶不同意補償標準，其餘90多戶已全依法遷到其他地方安置。香港01報導，影片中可以看到，別墅旁有許多人在施工，施工人員直接將建築物周圍高出地面的小山丘挖掉，3層樓的房屋瞬間變成「孤島」，屋主出入須自備梯子，才能下到地面。

釘子戶被挖成「孤島」。（視頻截圖）
釘子戶被挖成「孤島」。（視頻截圖）

據報導，「九江瑞昌」官方微博指出，瑞昌市興建的鐵東路是2022年重要的民生建設之一，其中一條瑞昌市設計的主幹道，因為該別墅戶主不同意補償標準，未徵遷，導致鐵東路無法按時竣工。其餘受影響的90多戶已全依法遷到其他地方安置。

有網民指出，當地政府賠償拆遷戶3套房共360平方米，但屋主還要「倒貼」拆遷方人民幣27萬元（約3.7萬美元），而該棟別墅有300平方米，明顯拆遷不划算，希望政府能提供給屋主合理的補償。亦有網民強調，根據內地法規，不能用斷水斷電斷路等方式逼迫拆遷。

釘子戶被挖成「孤島」。視頻截圖
釘子戶被挖成「孤島」。視頻截圖

報導指出， 有網民批評屋主，賠償是按照造價賠的，包括土地價值和房屋價值，「完全可以在別的地方再建，何必要獅子大開口妨礙基建發展呢?」亦有網民批評，過去拆遷戶往往獅子大開口，「時代變了，政府幹得漂亮，拆遷戶不該人心不足蛇吞象。」

也有網民力挺釘子戶，「這麼好的房子換成我也不願意拆，支持屋主出面維護自己合法權益。」

屋主上下只能靠梯子。（視頻截圖）
屋主上下只能靠梯子。（視頻截圖）

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