我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

2歲識字、3歲上學 13歲神童考進深圳中大

中國新聞組／北京30日電
李之城長期堅持跑1000米，如今身高已經175公分。（取材自紅星新聞）
李之城長期堅持跑1000米，如今身高已經175公分。（取材自紅星新聞）

還記得深圳那位2歲認識3000個漢字、3歲上小學、6歲登上央視舞台、7歲上初中、10歲讀高中的「神童」李之城嗎？今年他已經13歲，並在香港中文大學深圳校區展開大學生活，開學一個多月來，他已經開始經營兩個學校公眾號。

紅星新聞報導，李之城去年申請上加拿大多倫多大學，但最後考量疫情放棄入學，計畫之後再出國深造。如今他進入香港中文大學，學習獨立生活，大多數時間都泡在圖書館，並選修了數學分析科目，大量的時間和精力都投入到了學習數學上。

李之城的父親李朝曙表示，兒子從小就表現出對計算和編程方面的天賦，可以獨自安裝新電腦的全部操作系統與軟件，也能進行簡單的維修，還懂得操作十多種在線教育平台。李之城的母親則具有英語專業，在家中也輔導兒子的英文學習。

李之城小時候在中央電視台節目現場，接受何炅抗日戰爭500題大挑戰。（取材自紅星新...
李之城小時候在中央電視台節目現場，接受何炅抗日戰爭500題大挑戰。（取材自紅星新聞）

李朝曙說，相比起天賦，李朝曙認為家庭教育和孩子本身的持續努力，才是李之城取得這些成績的關鍵。「如果你認為天賦足以幫助他獲得成功，這十年我們為啥還需要花那麼多功夫教育他？」他說，父母在教育方面的重視和支持，遠比「天賦」發揮著更大的作用。

在專業學習之外，李之城也參加了學生會，並主動運營起兩個和學校有關的公眾號，曾經只花五個小時就把當天辯論課的上萬字的文稿整理好發到公眾號上，讓老師和同學們都「驚呆了」。事實上，李之城在中學時就開了自己的公眾號，邀約一些考進名校的考生做約稿分享。

來源：子牙童趣恰同学少年

教育 香港 疫情

上一則

湖北咽拭子採集 至少擦拭6次 網民：最舒服就是不做

下一則

戴琪：20大後 美中關係觀望、待定中

延伸閱讀

伊州閱讀與數學分數 連2年下降 遠低於疫前

伊州閱讀與數學分數 連2年下降 遠低於疫前
涉賄賂前議員惠薩 「深圳新世界」建商逃回中國

涉賄賂前議員惠薩 「深圳新世界」建商逃回中國
疫情遠距上課 亞裔生英文數學成績變差

疫情遠距上課 亞裔生英文數學成績變差
疫期 德州學生數學成績驟降

疫期 德州學生數學成績驟降

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活