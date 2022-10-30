2歲識字、3歲上學 13歲神童考進深圳中大

李之城長期堅持跑1000米，如今身高已經175公分。（取材自紅星新聞）

還記得深圳那位2歲認識3000個漢字、3歲上小學、6歲登上央視舞台、7歲上初中、10歲讀高中的「神童」李之城嗎？今年他已經13歲，並在香港 中文大學深圳校區展開大學生活，開學一個多月來，他已經開始經營兩個學校公眾號。

紅星新聞報導，李之城去年申請上加拿大多倫多大學，但最後考量疫情 放棄入學，計畫之後再出國深造。如今他進入香港中文大學，學習獨立生活，大多數時間都泡在圖書館，並選修了數學分析科目，大量的時間和精力都投入到了學習數學上。

李之城的父親李朝曙表示，兒子從小就表現出對計算和編程方面的天賦，可以獨自安裝新電腦的全部操作系統與軟件，也能進行簡單的維修，還懂得操作十多種在線教育 平台。李之城的母親則具有英語專業，在家中也輔導兒子的英文學習。

李之城小時候在中央電視台節目現場，接受何炅抗日戰爭500題大挑戰。（取材自紅星新聞）

李朝曙說，相比起天賦，李朝曙認為家庭教育和孩子本身的持續努力，才是李之城取得這些成績的關鍵。「如果你認為天賦足以幫助他獲得成功，這十年我們為啥還需要花那麼多功夫教育他？」他說，父母在教育方面的重視和支持，遠比「天賦」發揮著更大的作用。

在專業學習之外，李之城也參加了學生會，並主動運營起兩個和學校有關的公眾號，曾經只花五個小時就把當天辯論課的上萬字的文稿整理好發到公眾號上，讓老師和同學們都「驚呆了」。事實上，李之城在中學時就開了自己的公眾號，邀約一些考進名校的考生做約稿分享。

來源：子牙童趣恰同学少年