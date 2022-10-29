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夢天實驗艙發射倒數 完成最後一次系統演練

記者葉文義／即時報導
10月25日，夢天實驗艙與長征五號B遙四運載火箭組合體在活動發射台牽引下緩緩駛出垂直總裝測試廠房。( 新華社)
10月25日，夢天實驗艙與長征五號B遙四運載火箭組合體在活動發射台牽引下緩緩駛出垂直總裝測試廠房。( 新華社)

據央視新聞，29日上午，在海南文昌航太發射場的測試發射大廳，中國空間站夢天實驗艙發射前最後一次系統間全區合練，各系統完成相關功能檢查，準備就緒，等待正式發射任務。

這次任務是中國空間站在軌建造的收官之戰。夢天實驗艙發射後將最終與天和核心艙、問天實驗艙三艙形成「T」字構型，這也代表著中國國家太空實驗室的建成。

連日來，文昌航太發射場已完成夢天實驗艙技術區測試、加注，長征五號B運載火箭垂直總裝測試、艙箭聯合測試、組合體垂直轉運等工作，並嚴格按標準開展功能測試和數據判讀比對。

央視報導指，目前，神舟十四號太空人乘組在軌狀態良好，與地面科技人員配合進行了在軌交會對接操作訓練和物資器材整理等工作。此外，空間站組合體狀態良好，功能性能穩定，具備與夢天實驗艙進行交會對接的條件。

據IT之家，夢天實驗艙主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學等多學科方向的實驗櫃，支持展開重力掩蓋下的材料凝固機理等物質本質規律研究以及超冷原子物理等前沿實驗研究。

長征五號 B 是中國低軌運載能力最強火箭，為滿足中國空間站建設等大型低軌有效載荷的發射需求而研製，攻關歷時10餘年，克服了四大關鍵技術，2020 年5月首飛，發射了新一代載人飛船試驗船、柔性充氣式貨物返回艙實驗艙。

夢天實驗艙發射後將最終與天和核心艙、問天實驗艙三艙形成「T」字構型，這也代表著中...
夢天實驗艙發射後將最終與天和核心艙、問天實驗艙三艙形成「T」字構型，這也代表著中國國家太空實驗室的建成。（取材自央視新聞）

太空人 長征五號 航太

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