我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

抹灰隔牆技能高超 浙小伙「刮膩子」 刮到世界金牌

中國新聞組／杭州26日電
馬宏達在作品前合影。(取材自人民網／受訪者供圖)
馬宏達在作品前合影。(取材自人民網／受訪者供圖)

2022年世界技能大賽特別賽法國賽區日前在法國西南部城市波爾多閉幕，中國代表團斬獲2金2銅。其中，浙江00後選手馬宏達摘得抹灰和隔牆項目金牌，實現中國隊在該項目上金牌「零」的突破。「沒想過『刮膩子』還能走上世界舞台」，中媒聯繫上馬宏達時，他的話語中掩不住欣喜。

影音來源：YouTube

浙江新聞客戶端報導，世界技能大賽被譽為「世界技能奧林匹克」，是世界地位最高、規模最大、影響力最大的職業技能賽事。

摘金的小將馬宏達出生於2000年，就讀於浙江建設技師學院，參加抹灰與隔牆系統項目訓練已有5年。2019年，他曾與學校教練團隊一起前往第45屆世界技能大賽現場為學校參賽選手加油助威，當時他已暗下決心，「我也要成為代表中國出戰的那個人。」

抹灰與隔牆系統項目，是指用塗料、裝飾材料等，對房屋建築進行修建、改善和整修，考驗選手的金屬框架建造和石膏板安裝技術，以及隔音、隔熱、防火、抹灰、裝飾線條製作與安裝和藝術創意等技術的運用。

為了備戰，馬宏達對自己下了狠手。每天早上8時，他的身影總是會準時出現在實訓室內。一天不低於7小時的訓練量，讓每一個動作刻進肌肉記憶裡。夏天，馬宏達身邊總會備著幾套訓練服，因為幾組動作就能讓身上的衣服濕透。一雙5公分厚、能用上一年的鋼頭鞋，他往往2個月就磨破了底。

2021年9月，馬宏達如願加入國家集訓隊，由於他的英語基礎算不上出色，為了更好讀懂世界技能大賽技術文件，每天訓練結束後，他都會跟著項目翻譯學習、背誦英語短句，並嘗試自學基礎交流語句。

「不少人認為，抹灰和隔牆看不出技術含量。但在世界競賽領域，操作誤差往往不能超過一毫米。」教練徐震表示，項目賽程為期4天，賽題在比賽前才公開，選手不僅需要讀懂英文圖紙，還要在短時間內施工完成。馬宏達此次奪金，考驗的是不只技藝，還有身體、心理等綜合素質。

比賽最後的創意模塊，馬宏達作品需要的技藝最多也最複雜。整幅作品由紅藍白三色構成，紅色的埃菲爾鐵塔與藍天交相輝映，頂部中央一枚捲起的白色羽毛被群鴿環繞。「羽毛和鴿群是整個作品最大的難點。它們不是平面，而是3D的。細微的地方，需要靠鑷子一點點摳出細節，半點不能馬虎。」徐震說。

為什麼選擇挑戰這樣高難度的作品？馬宏達笑了，「世界大賽有明確規定，一個選手一生只能參加一次。去之前，我們的目標就是金牌，只想把掌握最高的技藝展示出來。」

據了解，2022年世界技能大賽特別賽作為2022年上海第46屆世界技能大賽的替代活動，於9月中旬至11月下旬在15個國家分散舉辦，比賽項目共62個。在已經結束的23項比賽中，中國隊獲得了13金2銀3銅4優勝的成績，暫居獎牌榜首位。

比賽中的馬宏達。(取材自人民網／受訪者供圖)
比賽中的馬宏達。(取材自人民網／受訪者供圖)

肌肉 世界大賽

上一則

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

延伸閱讀

羽毛項鍊、蜂鳥戒指… 秋冬飾品好好搭

羽毛項鍊、蜂鳥戒指… 秋冬飾品好好搭
為印地安人發聲的「小羽毛」不是原住民？親妹：她是墨西哥裔

為印地安人發聲的「小羽毛」不是原住民？親妹：她是墨西哥裔
2022新絲路國韻花樣年華模特大賽 百人海選 圓滿落幕

2022新絲路國韻花樣年華模特大賽 百人海選 圓滿落幕
台裔美籍小提琴新秀譚元培 維尼奧夫斯基大賽止步2輪

台裔美籍小提琴新秀譚元培 維尼奧夫斯基大賽止步2輪

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資