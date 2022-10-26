抹灰隔牆技能高超 浙小伙「刮膩子」 刮到世界金牌

馬宏達在作品前合影。(取材自人民網／受訪者供圖)

2022年世界技能大賽特別賽法國賽區日前在法國西南部城市波爾多閉幕，中國代表團斬獲2金2銅。其中，浙江00後選手馬宏達摘得抹灰和隔牆項目金牌，實現中國隊在該項目上金牌「零」的突破。「沒想過『刮膩子』還能走上世界舞台」，中媒聯繫上馬宏達時，他的話語中掩不住欣喜。

影音來源：YouTube

浙江新聞客戶端報導，世界技能大賽被譽為「世界技能奧林匹克」，是世界地位最高、規模最大、影響力最大的職業技能賽事。

摘金的小將馬宏達出生於2000年，就讀於浙江建設技師學院，參加抹灰與隔牆系統項目訓練已有5年。2019年，他曾與學校教練團隊一起前往第45屆世界技能大賽現場為學校參賽選手加油助威，當時他已暗下決心，「我也要成為代表中國出戰的那個人。」

抹灰與隔牆系統項目，是指用塗料、裝飾材料等，對房屋建築進行修建、改善和整修，考驗選手的金屬框架建造和石膏板安裝技術，以及隔音、隔熱、防火、抹灰、裝飾線條製作與安裝和藝術創意等技術的運用。

為了備戰，馬宏達對自己下了狠手。每天早上8時，他的身影總是會準時出現在實訓室內。一天不低於7小時的訓練量，讓每一個動作刻進肌肉 記憶裡。夏天，馬宏達身邊總會備著幾套訓練服，因為幾組動作就能讓身上的衣服濕透。一雙5公分厚、能用上一年的鋼頭鞋，他往往2個月就磨破了底。

2021年9月，馬宏達如願加入國家集訓隊，由於他的英語基礎算不上出色，為了更好讀懂世界技能大賽技術文件，每天訓練結束後，他都會跟著項目翻譯學習、背誦英語短句，並嘗試自學基礎交流語句。

「不少人認為，抹灰和隔牆看不出技術含量。但在世界競賽領域，操作誤差往往不能超過一毫米。」教練徐震表示，項目賽程為期4天，賽題在比賽前才公開，選手不僅需要讀懂英文圖紙，還要在短時間內施工完成。馬宏達此次奪金，考驗的是不只技藝，還有身體、心理等綜合素質。

比賽最後的創意模塊，馬宏達作品需要的技藝最多也最複雜。整幅作品由紅藍白三色構成，紅色的埃菲爾鐵塔與藍天交相輝映，頂部中央一枚捲起的白色羽毛被群鴿環繞。「羽毛和鴿群是整個作品最大的難點。它們不是平面，而是3D的。細微的地方，需要靠鑷子一點點摳出細節，半點不能馬虎。」徐震說。

為什麼選擇挑戰這樣高難度的作品？馬宏達笑了，「世界大賽 有明確規定，一個選手一生只能參加一次。去之前，我們的目標就是金牌，只想把掌握最高的技藝展示出來。」