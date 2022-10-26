我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長選舉辯論 聚焦治安、經濟、疫情

紐約新冠、流感恐「雙流行」 快打疫苗

廣西男中2.19億 沒告訴妻兒 只因「怕家人不再努力」

中國新聞組／廣州26日電
廣西男花160元買福彩雙色球，中了2.19億元。（取材自錢江晚報）
廣西男花160元買福彩雙色球，中了2.19億元。（取材自錢江晚報）

花人民幣160元（約22美元）買福彩雙色球，中了人民幣2.19億元（約3005萬美元）大獎得主李先生（化姓），日前從廣西福利彩票發行中心黨總支部書記、主任藍挺手中接過現金支票。兌獎現場，李先生捐出善款500萬元委託廣西福彩中心用於公益事業。

影音來源：YouTube

南寧晚報報導，與大部分大獎得主不一樣的是，李先生中獎後雖然心情很激動，但依然很沉得住氣。「沒有告訴老婆和小孩，怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了」。目前，李先生的家人朋友都不知道他中了巨獎，至於這筆獎金的用途，他還沒想好，打算再慢慢規畫怎麼使用。

據悉，此前廣西福彩最高獎金是人民幣2.64億元（約3622.6萬美元），李先生成為目前廣西三個億元大獎得主之一。

據報導，李先生表示，十多年前，他就開始購買福彩雙色球彩票，零零星星買了四、五年也沒中過大獎，於是考慮換一種投注方式，選定了一組看著順眼的號碼「02、15、19、26、27、29+02」，開始追號購買。

十多年來，李先生很少得到幸運之神的眷顧，「多數都沒中，偶爾中的也是幾十塊」，投入的錢還能接受，主要是買個希望。報導指出，李先生表示，他買了共計人民幣160元的三張彩票，還機選了一組「6+2」的複式雙色球彩票。

報導說，當晚，李先生睡得比較早，沒看到當期雙色球的開獎結果。直到21日上午刷手機時，才知道黎塘鎮中出了40倍雙色球一等獎，一看號碼，正是自己守了多年的那組。22日一早，激動得一夜未眠的李先生一早便乘車來到南寧找了家賓館住下，「都是在賓館睡覺，怕出去逛把彩票弄丟了。」李先生還表示，這組號碼也就是近三期買的倍數較多，沒想到竟然中了。而且當天機選的複式雙色球彩票也中了人民幣100元（約13.7美元）。

支票 手機 福利

上一則

中國擴增兩岸客貨航班至每周676班 有望紓解一位難求

延伸閱讀

他中了3000萬元彩票「沒告訴妻小」原因曝光 律師說違法

他中了3000萬元彩票「沒告訴妻小」原因曝光 律師說違法
史上第8高…勁球頭彩又飆至7億 今晚10時佛州直播開獎

史上第8高…勁球頭彩又飆至7億 今晚10時佛州直播開獎
勁球頭彩又飆至7億 史上第8高 今晚10時佛州直播開獎

勁球頭彩又飆至7億 史上第8高 今晚10時佛州直播開獎
習近平參加廣西團討論 推邊疆高質量發展

習近平參加廣西團討論 推邊疆高質量發展

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠