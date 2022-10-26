廣西男中2.19億 沒告訴妻兒 只因「怕家人不再努力」

廣西男花160元買福彩雙色球，中了2.19億元。（取材自錢江晚報）

花人民幣160元（約22美元）買福彩雙色球，中了人民幣2.19億元（約3005萬美元）大獎得主李先生（化姓），日前從廣西福利 彩票發行中心黨總支部書記、主任藍挺手中接過現金支票 。兌獎現場，李先生捐出善款500萬元委託廣西福彩中心用於公益事業。

影音來源：YouTube

南寧晚報報導，與大部分大獎得主不一樣的是，李先生中獎後雖然心情很激動，但依然很沉得住氣。「沒有告訴老婆和小孩，怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了」。目前，李先生的家人朋友都不知道他中了巨獎，至於這筆獎金的用途，他還沒想好，打算再慢慢規畫怎麼使用。

據悉，此前廣西福彩最高獎金是人民幣2.64億元（約3622.6萬美元），李先生成為目前廣西三個億元大獎得主之一。

據報導，李先生表示，十多年前，他就開始購買福彩雙色球彩票，零零星星買了四、五年也沒中過大獎，於是考慮換一種投注方式，選定了一組看著順眼的號碼「02、15、19、26、27、29+02」，開始追號購買。

十多年來，李先生很少得到幸運之神的眷顧，「多數都沒中，偶爾中的也是幾十塊」，投入的錢還能接受，主要是買個希望。報導指出，李先生表示，他買了共計人民幣160元的三張彩票，還機選了一組「6+2」的複式雙色球彩票。

報導說，當晚，李先生睡得比較早，沒看到當期雙色球的開獎結果。直到21日上午刷手機 時，才知道黎塘鎮中出了40倍雙色球一等獎，一看號碼，正是自己守了多年的那組。22日一早，激動得一夜未眠的李先生一早便乘車來到南寧找了家賓館住下，「都是在賓館睡覺，怕出去逛把彩票弄丟了。」李先生還表示，這組號碼也就是近三期買的倍數較多，沒想到竟然中了。而且當天機選的複式雙色球彩票也中了人民幣100元（約13.7美元）。