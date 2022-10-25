雙11快遞大缺工 月薪9000仍招不到人 歡迎叔叔阿姨應聘

雙11預售起跑，各個快遞點急招臨時工。(取材自錢江晚報)

雙11預售起跑，杭州各個快遞點都發出招聘臨時快遞員信息，其中一張招工海報寫著「急招雙11臨時工，年齡要求20歲到60歲之間，日薪最低300元(人民幣，下同，約41美元)，推薦他人上崗還可領取100個雞蛋 」，海報上還特意強調「鼓勵叔叔、阿姨來應聘」。

錢江晚報報導，太缺人了，月薪9000都很難招到臨時快遞員，一名極兔快遞點的招聘人員說：「每天都在急招快遞員，半個月前站點還缺2個人，現在缺口變成了7個，網點永遠都在招人，保底9000元、包吃住的站點都很難招到快遞員。」

為什麼招不到人？太累恐怕是主因。網友「盼盼薯片配拉麵說」分享之前做臨時快遞員的經驗：「真的是暴累，每天堆積如山的快遞，大家真的是瘋狂買買買，難怪快遞站要招兼職，早上到凌晨，一下都沒有停過，卸貨、核對信息、送快遞，一天下來腰痠背痛，賺的真是辛苦錢啊。真的不是快遞員不給送，而是快遞真的超級多，大家互相理解一下。」

蕭山北幹街道順豐快遞網點工作人員表示，雙11招聘已在火熱進行中，從11月1日到11月20日，每個快件的單價從平時的2塊1毛漲到3塊1毛，「現在內部也實行推薦有獎，10月12日到11月15日，推薦人最高能拿到200元」。

承包幾個快遞小區配送的吳先生說，「平常一天大約600至700件，雙11一天會暴漲到2000件左右，一個人真的很難撐。」小區送件高峰壓力太大了，所以他最近一直在招聘雙11的臨時幫手。

會不會考 慮年齡比較大的兼職快遞員？吳先生說，「對年齡沒有要求，只看兩個條件，一個身體吃得消、還能跑，二是得識字，起碼知道是幾幢、幾單元，只要符合這兩點，年齡沒有關係。」