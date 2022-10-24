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師生皆中國人 「反向留學」受矚 以為進了新東方大班課

中國新聞組／北京24日電
一間能容納近百人的教室裡，密密麻麻坐滿了中國學生，甚至連授課老師也是中國人。（視頻截圖）
一間能容納近百人的教室裡，密密麻麻坐滿了中國學生，甚至連授課老師也是中國人。（視頻截圖）

一間能容納近百人的教室裡，密密麻麻坐滿了中國學生，甚至連授課老師也是中國人，然而，這並非中國國內大學的上課景象，視頻中的地點是英國的諾丁漢大學，這種現象被留學生群體戲稱「反向留學」，話題登上熱搜。

影音來源：YouTube

界面新聞報導，就讀諾丁漢大學計金融碩士專業的路明非，日前將這段視頻上傳到社交平台，成為他有史以來發布的評論數最高的一條內容。他說，今年的學生人數在180人左右，其中約160名是中國學生，印度學生數量次之，約十多個，剩下的是英國本地學生。

今年夏天剛到英國的路明非，留學初衷是「混個文憑」，他也考慮過在國內讀研，但擺在眼前的現實很殘酷。據報導，教育部數據顯示，2022年全中國碩士研究生報名人數457萬，創下歷史新高，與之形成反差的是招生總數人數，2022年約為110萬人，考研「上岸率」僅為24%。

路明非本科就讀於中國一所三本院校，得過國家獎學金和不少榮譽，出國留學便成為最優選項。「美國簽證比較麻煩，澳洲學制長，英國就一年。」於是一口氣申請了數十所英國院校。最後諾丁漢大學的會計金融專業成為一個折中選項。

報導指出，森森對「反向留學」也深有體會，五年前，他在美國中部一所以理工科見長的大學攻讀金融碩士專業，「整個專業40多個學生，有30多個中國人。」印度學生人數次之，美國學生則屈指可數。「我當時申請的時候，學校的中國留學生號稱全美第三多。」但這所學校錄取的標準並不低。

就讀於澳洲昆士蘭大學應用金融碩士項目的杜琛亦有同感，「中國學生最多」是最直觀的印象。

報導說，一位正在英國利茲大學就讀傳媒碩士，自稱曾是湖南衛視編導的用戶在社交平台發帖稱，所在的專業共30個學生，其中27個是中國人。「一回頭以為自己進了新東方大班課。」

一間能容納近百人的教室裡，密密麻麻坐滿了中國學生，甚至連授課老師也是中國人。（視...
一間能容納近百人的教室裡，密密麻麻坐滿了中國學生，甚至連授課老師也是中國人。（視頻截圖）

英國 中國留學生 澳洲

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