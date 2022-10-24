放棄當獵人 雲南父子護林員成「猴王」 守護國寶滇金絲猴

余忠華。（取材自央視）

今年35歲的傈僳族余忠華是一名護林員，守護「國寶」滇金絲猴整至今已18年。

來源：YouTube

日前，由中日合拍紀錄片「寶藏」正在日本 播出。片中，余忠華在白馬雪山國家級自然保護區的山林間唱起最愛的歌曲「白馬之戀」，開啟了守護「國寶」滇金絲猴的一天。

雲南省境內的滇金絲猴。（取材自央視）

中新網報導，位於雲南省迪慶藏族自治州的白馬雪山國家級自然保護區，是中國特有珍稀瀕危物種滇金絲猴的棲息地。「我父親曾是十里八鄉有名的獵人。」余忠華說，國家出台滇金絲猴保護政策後，父親就選擇放下獵槍成為一名護林員。余忠華跟著父親親眼見到了可愛的滇金絲猴，在父親的影響下，他也加入了護林員的隊伍，至今已18年。

在學習識別植物的過程中，余忠華嘗試用傈僳族語言翻譯植物名稱，有助於當地民眾融入保護事業。熱情開朗的余忠華還開通了短視頻帳號，時常發布自己巡山以及滇金絲猴保護科普視頻，被網友們親切地稱為「猴王」。

報導說，經過幾代人的努力，保護區內滇金絲猴種群數量已由上世紀70年代僅存的400多隻上升到目前的3300多隻。

如今，余忠華的父親已年近七旬，依舊每天到山間巡護十幾公里，工作時間從早上6點一直到晚上8點半。余忠華也成為新一代護林員中的「領路人」，帶領大家共同守護這群「雪山精靈」。

「白馬雪山就好比一顆綠寶石，這裡有雲南動植物王國的光輝，有滇金絲猴的可愛面龐，我們要保護好它，讓全世界人民共賞它的風采。」余忠華說。