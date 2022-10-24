我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

放棄當獵人 雲南父子護林員成「猴王」 守護國寶滇金絲猴

中國新聞組／北京24日電
余忠華。（取材自央視）
余忠華。（取材自央視）

今年35歲的傈僳族余忠華是一名護林員，守護「國寶」滇金絲猴整至今已18年。

來源：YouTube

日前，由中日合拍紀錄片「寶藏」正在日本播出。片中，余忠華在白馬雪山國家級自然保護區的山林間唱起最愛的歌曲「白馬之戀」，開啟了守護「國寶」滇金絲猴的一天。

雲南省境內的滇金絲猴。（取材自央視）
雲南省境內的滇金絲猴。（取材自央視）

中新網報導，位於雲南省迪慶藏族自治州的白馬雪山國家級自然保護區，是中國特有珍稀瀕危物種滇金絲猴的棲息地。「我父親曾是十里八鄉有名的獵人。」余忠華說，國家出台滇金絲猴保護政策後，父親就選擇放下獵槍成為一名護林員。余忠華跟著父親親眼見到了可愛的滇金絲猴，在父親的影響下，他也加入了護林員的隊伍，至今已18年。

在學習識別植物的過程中，余忠華嘗試用傈僳族語言翻譯植物名稱，有助於當地民眾融入保護事業。熱情開朗的余忠華還開通了短視頻帳號，時常發布自己巡山以及滇金絲猴保護科普視頻，被網友們親切地稱為「猴王」。

報導說，經過幾代人的努力，保護區內滇金絲猴種群數量已由上世紀70年代僅存的400多隻上升到目前的3300多隻。

如今，余忠華的父親已年近七旬，依舊每天到山間巡護十幾公里，工作時間從早上6點一直到晚上8點半。余忠華也成為新一代護林員中的「領路人」，帶領大家共同守護這群「雪山精靈」。

「白馬雪山就好比一顆綠寶石，這裡有雲南動植物王國的光輝，有滇金絲猴的可愛面龐，我們要保護好它，讓全世界人民共賞它的風采。」余忠華說。

日本

上一則

全球頂尖女科學家 中大、港大5學者上榜

下一則

千人維港泳 港復常邁大步 「有信心國際賽事回流」

延伸閱讀

習近平20大報告直播 僧侶、小學生都要看

習近平20大報告直播 僧侶、小學生都要看
雲南動物園3黑熊翹腳做瑜伽 網笑：都是工讀生扮的

雲南動物園3黑熊翹腳做瑜伽 網笑：都是工讀生扮的
雲南西雙版納封城 機場大白持槍與遊客對峙

雲南西雙版納封城 機場大白持槍與遊客對峙
雲南價值近4萬美元得獎賽馬走失 找回時瘦了十公斤

雲南價值近4萬美元得獎賽馬走失 找回時瘦了十公斤

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感