我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

除電熱毯 中光伏在歐洲也賣爆

中國新聞組／北京23日電
除了電熱毯，光伏也在歐洲賣爆了，圖為施工人員檢查中泰兩國聯合承建的泰國烏汶府詩琳通大壩綜合浮體光伏項目的太陽能板安裝情況。（新華社）
除了電熱毯，光伏也在歐洲賣爆了，圖為施工人員檢查中泰兩國聯合承建的泰國烏汶府詩琳通大壩綜合浮體光伏項目的太陽能板安裝情況。（新華社）

除了電熱毯，光伏也在歐洲賣爆了。已經經歷「三落四起」的中國光伏產業正在經歷又一輪火爆的行情。自2021年開始，在「雙碳」目標的驅動下，又經歷今年俄烏衝突的刺激，國內與海外光伏市場都在經歷爆發式增長，特別是歐洲市場的需求在今年爆發。

中國新聞周刊報導，中國光伏行業協會數據顯示，2022年上半年，中國出口組件總量達78.6GW，組件出口額達到220.2億美元，同比激增116.1％，其中對歐洲地區的出口額高達一半以上。其實，自2018年8月底，歐盟委員會結束對中國光伏產品的「雙反」措施後，歐洲已經成為中國光伏組件出口第一大市場。

在海外訂單激增的背景下，一些逆變器廠商部分產品的等待週期甚至長達6~8個月。

據報導，在矽料、矽片、電池片、組件這四個光伏產業最為重要的環節中，中國的產量占比均在75％以上，但是市場火爆帶來的利潤正在以不平衡的方式分配，上游賺得「盆滿缽滿」，擴產速度更快的中下游承擔成本上漲帶來的苦澀已近兩年。

工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三部門日前披露，近期集體約談了部分多晶矽骨幹企業及行業機構，並稱近期中國光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪。

早在8月17日，工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三部門就聯合發布「關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知」，指出光伏行業出現階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震盪等情況。

10月，三部門所指「產品價格持續急劇上漲」的環節主要指向多晶矽，矽料是光伏產業鏈最基礎的原材料，而產業鏈中下游已經承受矽料漲價之苦近兩年。

每年一季度本應是光伏產品淡季，但是2021年一季度，已經有嗅覺敏銳的產業鏈中下游企業囤積矽料，「量缺價高」逐漸成為業內對矽料供應與價格的預判。

李響是中國一家龍頭組件企業中國區市場總監，在他的記憶中，2021年年初正是這一輪矽料漲價的起點。矽料價格從2020年年底不足100元/公斤，一路攀升至2021年11月時超過300元/公斤。2021年12月，矽料價格曾回落至270元/公斤左右，這是近兩年時間矽料價格唯一一次下跌，進入2022年，矽料價格持續上漲，至今未見「掉頭」。

8月31日，中國有色金屬工業協會矽業分會公佈了多晶矽最新價格，密料和復投料成交均價超過30萬元/噸，漲幅在0.4％左右。這是今年矽料價格第29次上漲，價格創下十年新高。「當前，矽料價格已處高位，進一步上漲空間有限。」李響認為，持續近兩年的矽料價格上漲即將進入尾聲。

供應鏈 歐盟 利潤

上一則

72歲張又俠續任中委 料將留任軍委副主席

下一則

66歲廣東書記李希料「入常」 接中紀委書記

延伸閱讀

彭博：受美新禁令影響 台積電暫停對中國壁仞供應先進晶片

彭博：受美新禁令影響 台積電暫停對中國壁仞供應先進晶片
因應美卡脖子制裁 中擬建高科技人才國家隊

因應美卡脖子制裁 中擬建高科技人才國家隊
因應美國卡脖子制裁 中國工信部：培養大批工程師

因應美國卡脖子制裁 中國工信部：培養大批工程師
韓工業電價漲20% 企業叫苦

韓工業電價漲20% 企業叫苦

熱門新聞

中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適