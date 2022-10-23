除電熱毯 中光伏在歐洲也賣爆
除了電熱毯，光伏也在歐洲賣爆了。已經經歷「三落四起」的中國光伏產業正在經歷又一輪火爆的行情。自2021年開始，在「雙碳」目標的驅動下，又經歷今年俄烏衝突的刺激，國內與海外光伏市場都在經歷爆發式增長，特別是歐洲市場的需求在今年爆發。
中國新聞周刊報導，中國光伏行業協會數據顯示，2022年上半年，中國出口組件總量達78.6GW，組件出口額達到220.2億美元，同比激增116.1％，其中對歐洲地區的出口額高達一半以上。其實，自2018年8月底，歐盟委員會結束對中國光伏產品的「雙反」措施後，歐洲已經成為中國光伏組件出口第一大市場。
在海外訂單激增的背景下，一些逆變器廠商部分產品的等待週期甚至長達6~8個月。
據報導，在矽料、矽片、電池片、組件這四個光伏產業最為重要的環節中，中國的產量占比均在75％以上，但是市場火爆帶來的利潤正在以不平衡的方式分配，上游賺得「盆滿缽滿」，擴產速度更快的中下游承擔成本上漲帶來的苦澀已近兩年。
工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三部門日前披露，近期集體約談了部分多晶矽骨幹企業及行業機構，並稱近期中國光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪。
早在8月17日，工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三部門就聯合發布「關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知」，指出光伏行業出現階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震盪等情況。
10月，三部門所指「產品價格持續急劇上漲」的環節主要指向多晶矽，矽料是光伏產業鏈最基礎的原材料，而產業鏈中下游已經承受矽料漲價之苦近兩年。
每年一季度本應是光伏產品淡季，但是2021年一季度，已經有嗅覺敏銳的產業鏈中下游企業囤積矽料，「量缺價高」逐漸成為業內對矽料供應與價格的預判。
李響是中國一家龍頭組件企業中國區市場總監，在他的記憶中，2021年年初正是這一輪矽料漲價的起點。矽料價格從2020年年底不足100元/公斤，一路攀升至2021年11月時超過300元/公斤。2021年12月，矽料價格曾回落至270元/公斤左右，這是近兩年時間矽料價格唯一一次下跌，進入2022年，矽料價格持續上漲，至今未見「掉頭」。
8月31日，中國有色金屬工業協會矽業分會公佈了多晶矽最新價格，密料和復投料成交均價超過30萬元/噸，漲幅在0.4％左右。這是今年矽料價格第29次上漲，價格創下十年新高。「當前，矽料價格已處高位，進一步上漲空間有限。」李響認為，持續近兩年的矽料價格上漲即將進入尾聲。
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