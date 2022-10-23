除電熱毯 中光伏在歐洲也賣爆

除了電熱毯，光伏也在歐洲賣爆了，圖為施工人員檢查中泰兩國聯合承建的泰國烏汶府詩琳通大壩綜合浮體光伏項目的太陽能板安裝情況。（新華社）

除了電熱毯，光伏也在歐洲賣爆了。已經經歷「三落四起」的中國光伏產業正在經歷又一輪火爆的行情。自2021年開始，在「雙碳」目標的驅動下，又經歷今年俄烏衝突的刺激，國內與海外光伏市場都在經歷爆發式增長，特別是歐洲市場的需求在今年爆發。

中國新聞周刊報導，中國光伏行業協會數據顯示，2022年上半年，中國出口組件總量達78.6GW，組件出口額達到220.2億美元，同比激增116.1％，其中對歐洲地區的出口額高達一半以上。其實，自2018年8月底，歐盟 委員會結束對中國光伏產品的「雙反」措施後，歐洲已經成為中國光伏組件出口第一大市場。

在海外訂單激增的背景下，一些逆變器廠商部分產品的等待週期甚至長達6~8個月。

據報導，在矽料、矽片、電池片、組件這四個光伏產業最為重要的環節中，中國的產量占比均在75％以上，但是市場火爆帶來的利潤 正在以不平衡的方式分配，上游賺得「盆滿缽滿」，擴產速度更快的中下游承擔成本上漲帶來的苦澀已近兩年。

工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三部門日前披露，近期集體約談了部分多晶矽骨幹企業及行業機構，並稱近期中國光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈 劇烈震盪。

早在8月17日，工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三部門就聯合發布「關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知」，指出光伏行業出現階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震盪等情況。

10月，三部門所指「產品價格持續急劇上漲」的環節主要指向多晶矽，矽料是光伏產業鏈最基礎的原材料，而產業鏈中下游已經承受矽料漲價之苦近兩年。

每年一季度本應是光伏產品淡季，但是2021年一季度，已經有嗅覺敏銳的產業鏈中下游企業囤積矽料，「量缺價高」逐漸成為業內對矽料供應與價格的預判。

李響是中國一家龍頭組件企業中國區市場總監，在他的記憶中，2021年年初正是這一輪矽料漲價的起點。矽料價格從2020年年底不足100元/公斤，一路攀升至2021年11月時超過300元/公斤。2021年12月，矽料價格曾回落至270元/公斤左右，這是近兩年時間矽料價格唯一一次下跌，進入2022年，矽料價格持續上漲，至今未見「掉頭」。

8月31日，中國有色金屬工業協會矽業分會公佈了多晶矽最新價格，密料和復投料成交均價超過30萬元/噸，漲幅在0.4％左右。這是今年矽料價格第29次上漲，價格創下十年新高。「當前，矽料價格已處高位，進一步上漲空間有限。」李響認為，持續近兩年的矽料價格上漲即將進入尾聲。