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北京冬奧觀看人數達20.1億 破紀錄

中國新聞組／北京23日電

英媒「賽場內幕」網站報導，2022年北京冬奧觀看人數高達20.1億，打破冬奧歷史紀錄，與2018年平昌冬奧相比增長5%。

在奧林匹克持權轉播商的各種頻道上，有關北京冬奧的報導總共被觀看7130億分鐘，較在南韓舉辦的上屆冬奧增長18%。據環球網報導，在各數字平台上，對北京冬奧的報導創下長達12萬0670小時的紀錄，超過迄今為止的其他各屆冬奧。「2022年北京冬奧是歷史上數字化參與度最高的一屆冬奧，」國際奧委會主席巴赫如是說。

這項代表國際奧委會開展的研究還發現，體育迷希望看到更多現場直播的賽事，其中57%的13歲至19歲青少年希望在未來幾年看到更多冬奧報導。

據報導，國際奧委會還表示，2022年北京冬奧期間，奧林匹克官網和手機應用平台的影響範圍相當於平昌冬奧期間的兩倍多。有6800萬用戶通過奧林匹克官網和手機應用平台觀看2022年北京冬奧，同時，奧運社交媒體在冬奧期間的互動量也達到32億次，各平台吸引超過1100萬的新粉絲。

同時，對北京冬奧參賽運動員開展的調查顯示，參加這屆冬奧對他們至關重要，91%的受訪者表示「在全球最大的綜合體育賽事上競技」是他們的動力，90%表示渴望「代表（他們的）國家。」

北京冬奧 手機 運動員

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