北京冬奧觀看人數達20.1億 破紀錄

英媒「賽場內幕」網站報導，2022年北京冬奧 觀看人數高達20.1億，打破冬奧歷史紀錄，與2018年平昌冬奧相比增長5%。

在奧林匹克持權轉播商的各種頻道上，有關北京冬奧的報導總共被觀看7130億分鐘，較在南韓舉辦的上屆冬奧增長18%。據環球網報導，在各數字平台上，對北京冬奧的報導創下長達12萬0670小時的紀錄，超過迄今為止的其他各屆冬奧。「2022年北京冬奧是歷史上數字化參與度最高的一屆冬奧，」國際奧委會主席巴赫如是說。

這項代表國際奧委會開展的研究還發現，體育迷希望看到更多現場直播的賽事，其中57%的13歲至19歲青少年希望在未來幾年看到更多冬奧報導。

據報導，國際奧委會還表示，2022年北京冬奧期間，奧林匹克官網和手機 應用平台的影響範圍相當於平昌冬奧期間的兩倍多。有6800萬用戶通過奧林匹克官網和手機應用平台觀看2022年北京冬奧，同時，奧運社交媒體在冬奧期間的互動量也達到32億次，各平台吸引超過1100萬的新粉絲。

同時，對北京冬奧參賽運動員 開展的調查顯示，參加這屆冬奧對他們至關重要，91%的受訪者表示「在全球最大的綜合體育賽事上競技」是他們的動力，90%表示渴望「代表（他們的）國家。」