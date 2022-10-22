鄭州疫情加劇 富士康禁堂食 西藏封控2個月後生活逐步復常

鄭州疫情加劇，負責組裝iPhone的富士康鄭州廠下令暫停員工餐廳內用餐。圖為示意圖。（本報資料照片）

河南省會鄭州 市疫情 加劇，負責組裝iPhone的富士康鄭州廠下令暫停員工餐廳內用餐，每日三餐由公司免費提供，並要求員工返回宿舍內進食；天津因境外疫情輸入引發部分區的局部聚集性疫情，今天起在全市展開核酸檢測 ，西藏經過兩個月的防控後，官方宣布疫情趨緩，將會全面有序恢復生產生活秩序。

中央社引述香港「南華早報」報導，鄭州市近期因部分地區爆發疫情而實施封控，富士康鄭州廠區加強防疫措施，以維持最新機種iPhone 14的產能。據工廠官方微信發布的通知，園區禁止員工在餐廳內用餐，自19日下午3時起，要求員工餐點帶回宿舍吃。

不過富士康發言人表示：「鄭州廠區的生產一切如常，沒有受到疫情的顯著影響。」但有員工不滿並於社群網站小紅書留言稱：「拿到餐點還是熱的，回到宿舍已變涼了，他們頒布這項措施之前有沒有思考過？」同時上傳大排長龍等著領食物的照片。

據本報系聯合報報導，天津市衛健委21日通報，20日新增59例本土新冠病毒核酸檢測陽性感染者，「均為管控人員篩查發現」。其中無症狀53例、輕症6例，多數居住在靜海區。據「天津發布」微信公眾號消息，天津市疫情防控指揮部通告，要求10月22日8時起，展開全域人員核酸檢測。