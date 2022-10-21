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中國電磁橇運行 時速1030公里快追上音速

記者黃雅慧／綜合報導
在山東濟南階段性建成並成功運行世界首個電磁驅動地面超高速試驗設施 「電磁橇」，每小時噸級物體可運行1000公里。（取材自央視）
在山東濟南階段性建成並成功運行世界首個電磁驅動地面超高速試驗設施 「電磁橇」，每小時噸級物體可運行1000公里。（取材自央視）

中國再度運行世界首個科學成果。據央視報導，中國階段性建成並成功運行世界首個電磁驅動地面超高速試驗設施 「電磁橇」。據了解，它可以將噸級及以上物體最高加速到每小時1030公里的速度。該項目創造大質量超高速電磁推進技術的世界最高速度紀錄。一般音速為每小時運行1224公里，而「電磁橇」的推進速度已接近音速。

來源：YouTube

報導指出，世界首個電磁橇設施位於山東濟南，是中國科學院與山東省、濟南市開展戰略合作的重大項目。報導稱，電磁橇設施設計建造過程中，中科院電工研究所科研團隊突破了一系列關鍵核心技術，多項技術指標達到世界領先水平。

中科院科創城先進電磁驅動技術及裝備項目總投資額約33億元（人民幣，約4.5億美元），為山東省2021年省重大項目。其中最高運行速度每小時1000公里的超高速磁懸浮試驗系統是世界首個電磁驅動地面超高速科學研究與實驗設施，擁有高速大推力直線電機、百兆瓦級寬頻變頻供電等五大關鍵核心技術。

電磁橇需要的支持設備。（取材自央視）
電磁橇需要的支持設備。（取材自央視）

該項目於2019年10月開工建設，電磁橇及其配套設施於2021年9月完工交付，2021年12月底正式投入使用。

據介紹，該項目將帶動大功率電力變換與控制、磁懸浮、超導強磁場以及超高速電磁發射與推進等多方面前沿技術的快速發展，為中國電磁驅動及相關領域的研究開發、成果轉化和產業化創造有利條件。

目前，電磁橇設施可向中國相關企業和研究單位提供試驗與測試服務，對支撐中國大質量高速先進裝備持續快速發展和高速科學技術研究具有重大意義。

技術人員透過視頻監察測試。（取材自央視）
技術人員透過視頻監察測試。（取材自央視）

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