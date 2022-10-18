平均175公分高 河南高校女生「宿舍時裝秀」火了

高校女生宿舍上演時裝秀。（視頻截圖）

人在宿舍，心在巴黎時裝周。河南鄭州 中原工學院服裝表演系幾名女學生，日前直接在宿舍上演了一場「時裝秀」，視頻迅速火爆網絡，獲得200多萬點讚。許多網友還好奇，視頻中幾名女生到底有多高？有學生揭祕稱，大家的平均身高在175公分以上，最高的還有181公分。

極目新聞報導，河南中原工學院服裝表演專業女生，策畫拍攝一場簡陋的宿舍「時裝秀」。視頻中，六名同學身穿不同風格的服裝，身材窈窕、氣場十足，伴隨著音樂自信地在鏡頭前走著台步，簡陋的宿舍彷彿變身巴黎時裝周秀場。

視頻中，最後一個出場走秀的余同學，身穿黑色長裙，外搭仿皮草外套，整個人氣場十足。余同學表示，視頻中的幾個女生，都是中原工學院服裝表演專業的大一新生，大家是同一個宿舍的，「之前我和室友們刷到了其他服裝表演同學拍攝的視頻，便也想挑戰一下這個熱點，所以就一起策畫那場拍攝。」

因為主題定的是「宿舍時裝周」，她們前期也做了精心的準備工作。「拍攝的前一晚，我們在宿舍彩排了兩、三個小時。在彩排前，大家根據個人喜歡的風格，選擇了適合自己的衣服。」余同學說，前期打光、手機 擺放位置都是經過了多次調試的。

周同學是視頻中第三個走秀的女生，她身穿黑色褲裝，戴著墨鏡頭裹圍巾，被很多網友稱讚「氣質超好」。她說，在拍攝過程中，候場時大家還是會聊天說笑，但只要音樂一響起來，就會立馬進入狀態，控制好面部表情，「對於我們服裝表演的學生來說，走秀是需要非常認真對待的一件事情。」

有網友評論，視頻中，要氣質有氣質，要顏值有顏值。也有網友感嘆：「這是什麼人類高質量宿舍呀」、「是不是不到一米七都不讓住宿舍」。還有許多網友都好奇，視頻中幾名女生到底有多高？余同學揭祕稱，她的身高是一米七八，大家的平均身高在一米七五以上，最高的有一米八一。