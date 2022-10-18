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鄱陽湖水域面積逐步恢復 10天增105平方公里

中國新聞組／上海19日電
鄱陽湖早前水位持續下降，一度出現「大地之樹」自然景觀現象。（新華社）
鄱陽湖早前水位持續下降，一度出現「大地之樹」自然景觀現象。（新華社）

央視新聞報導，江西省生態氣象中心透過最新一次衛星遙感監測，鄱陽湖水域面積較前期增加了105平方公里(km2 )已達至705平方公里。

根據FY3D衛星資料監測，鄱陽湖主體及附近水域面積為705平方公里，較歷史同期（2285平方公里）偏小近7成，但相較10月2日監測到的最小水域面積600平方公里，增加105平方公里。這個數據顯示，繼今年8月24日、9月5日、9月19日、9月27日、10月2日屢創新低後，水域面積由降轉升。

綜合媒體報導，中國6月底以來受異常高溫少雨天氣影響，江西省氣象乾旱發展迅速，導致鄱陽湖主體及附近水域面積屢創歷史新低，成為1961年有完整氣象記錄以來，江西省氣象乾旱最嚴重的年分。甚至在9月23日6時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.10公尺，達到枯水紅色預警標準，刷新鄱陽湖1951年有記錄以來的歷史最低水位。

而受強冷空氣影響，10月4日江西省出現明顯的大風強降溫天氣，全省氣象部門人影作業隊伍抓住有利天氣形勢，大規模、超常規展開人工增雨。在自然降水和人工增雨作業的共同影響下，作業影響區普降小到中雨；另外，三峽水庫近日開啟的新一輪向下游補水，緩解了鄱陽湖及洞庭湖的枯水形勢。

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