風衣1件4.4萬… 法拉利將在中國開網店 搶LV們的生意?

法拉利將在中國開服裝網店。(取材自法拉利官方旗艦店)

趕在今年雙11前夕，義大利 豪車品牌法拉利將在中國電商平台天貓開出中國首家官方服裝（網）店，銷售產品主要圍繞高級時裝與配飾，並將於10月24日開啟預售。而推出全新服裝，是法拉利這一年多來十分重要的一次跨界。有媒體稱法拉利此舉是要搶「LV們」的生意。

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據每日經濟新聞報導，截至10月13日，法拉利在天貓開設的官方旗艦店已上新了男士系列、女士系列、配飾和箱包四大品類的產品，包含一些秀場同款，售價從人民幣630元(約87.7美元)至數萬元不等。目前售價最貴的是一件灰色的女士中長款風衣外套，標價為4.45萬元，不少車迷表示「買不起」。

近年來，為拓寬商業版圖，法拉利不斷開發多品類產品，甚至深入時尚 行業。而推出全新服裝。根植於跑車製造的理念，法拉利的時裝也傳承了這一重要元素，其中，不乏使用經典的法拉利紅與墨綠等混合色彩，以及絢麗的賽車 塗裝色彩等進行搭配，整體呈現工裝風、賽車服風。

趕在今年雙11前夕，義大利豪車品牌法拉利將在電商天貓平台開出中國首家官方服裝（網）店。（取材自每日經濟新聞）

經對比價格發現，法拉利推出的服飾中，T恤類價格大致在2000元上下，外套則大多超過1萬元，其定價已接近Gucci等奢侈品牌。「買不起法拉利跑車，買件法拉利賽車服穿還不行嗎。」一位賽車迷聽聞法拉利在中國開起服裝店的消息時這樣說道。