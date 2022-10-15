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中國「清零」何時終結? IMF估：明年下半年

中國新聞組／北京15日電
IMF認為，明年下半年，中國可具備退出動態清零防疫政策的條件，屆時才會退出動態清零防疫政策。圖為重慶居民在採樣點進行核酸檢測。(新華社)
IMF認為，明年下半年，中國可具備退出動態清零防疫政策的條件，屆時才會退出動態清零防疫政策。圖為重慶居民在採樣點進行核酸檢測。(新華社)

20大前夕，黨媒、官媒接力為「清零」防疫政策護航，使得民間對政策鬆綁的預期落空。國際貨幣基金組織（IMF）駐華代表處首席代表史蒂文．巴奈特14日表示，IMF認為明年下半年中國才會退出動態清零防疫政策。此外，有中國專家挺「動態清零」，稱「中國一天能給10幾億人核酸」，美媒對此防控強度表震驚。

彭博社報導，巴奈特說，2020年和2021年動態清零政策在中國實施效果很好，但今年由於新冠的高度傳播性，上海等大城市實施了封控管理，經濟損失慘重。據IMF最新估算，動態清零政策打亂經濟發展，今年中國GDP增速或降至3.2％。

巴奈特稱，中國人民銀行已下調利率，中國政府也加大了基礎設施投資力度，仍有空間出台更多經濟刺激措施。他提到，中國決策層應更側重扶持消費而非投資，可更有效地拉動內需。雖然中國通膨水平較低，貨幣政策還有「保持寬鬆」的空間，但財政政策才是「關鍵」。

另據自由亞洲電台報導，中國國務院近日召開的一次新聞發布會上，專家們說，中國目前能在一天內給十幾億人做核酸，「動態清零」政策必須堅定不移地堅持下去。不少中國網友聞訊，哀號這樣高強度的防疫，究竟何時是個頭？

在該場新聞發布會上，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，中國目前有一種「了不起的能力」。他說，「通過近三年的防控事件的鍛煉和我們的能力的加強，中國已經具備了強大的核酸檢測能力。它表現在我們現在每天可以有1億多管的單管檢測能力。也就是說，如果是1:10混檢的話，我們一天可以檢測10幾億人。」

官方的強力宣示下，中國多地的防控強度屢次使人震驚。在山東東營、廣東惠州等地，都曾出現過因為一、兩例病例就進行大面積封控，並給幾十萬人次乃至上百萬人次做核酸的情況。當局高強度的封控，亦在多地引發了群體抗議事件。10月14日凌晨，在深圳寶安39區，有不少居民因不堪封控，在街頭高呼「解封」。相關視頻，目前正在網上廣泛流傳。

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