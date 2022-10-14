我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

錢塘江現數百米高「潮汐樹」 網讚嘆：雄奇景象

中國新聞組／北京14日電
浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自橙柿互動）
浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自橙柿互動）

中國錢塘江連日來的「雄奇景象」引發網友們的關注，有攝影師利用空拍機拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」，壯觀景象有如天然水墨畫，影片更吸引「中國國家地理」視頻號轉發。

橙柿互動·都市快報報導，攝影師黃啟東日前在嘉興海寧黃灣鎮塔山壩的錢塘江畔拍下這段影片，他表示，這棵「參天大樹」，是錢塘江潮汐形成的，利用無人機加上了長焦距鏡頭，趕在潮汐來襲之前抓拍，

只見空拍機飛到3000多米外的灘塗上，萬千條潮汐沖刷出的溝溝渠渠，形成了一棵「大樹」的圖案，大樹的根部，還有海水宛如溪流在潺潺流動。黃啟東說，他和朋友一下子被眼前的景象震撼到了，形容「就像大地上的浮雕作品」。

潮汐樹視頻在網上公開後，很多網友讚嘆，「頭一次看到錢塘江邊這麼雄奇壯觀的景象」、「詩畫江南活力浙江。自然美才是真的美，感謝拍攝者，帶給我們大自然的美」。

「中國國家地理」執行總編單之薔曾介紹潮汐奇觀說，「潮汐樹這種景觀原來沒有名稱，我給這種景觀命名——潮汐樹。潮汐樹這種景觀的從無到有的建構過程，讓我認識到了命名的力量」。

來源：YouTube

浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自...
浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自橙柿互動）
浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自...
浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自橙柿互動）
浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自...
浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自橙柿互動）

攝影

上一則

嬰兒穿高跟鞋？ 網批「審美畸形」像裹小腳

下一則

杭州新人設計「禮金互免卡」 網友大讚：值得推廣

延伸閱讀

野生動物攝影師大賽出爐 雄蜂求偶瞬間獲大獎

野生動物攝影師大賽出爐 雄蜂求偶瞬間獲大獎
鮑德溫誤殺攝影師案和解 「鐵鏽」明年1月恢復拍攝

鮑德溫誤殺攝影師案和解 「鐵鏽」明年1月恢復拍攝
哪裡有豹？風景照變網友來找碴 攝影師離超近也沒發現

哪裡有豹？風景照變網友來找碴 攝影師離超近也沒發現
華男電影攝影師闖蕩好萊塢遇種族偏見 還好實力說話

華男電影攝影師闖蕩好萊塢遇種族偏見 還好實力說話

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票