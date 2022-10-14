錢塘江現數百米高「潮汐樹」 網讚嘆：雄奇景象

浙江嘉興海寧有攝影師利用空拍機，拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」。（取材自橙柿互動）

中國錢塘江連日來的「雄奇景象」引發網友們的關注，有攝影 師利用空拍機拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」，壯觀景象有如天然水墨畫，影片更吸引「中國國家地理」視頻號轉發。

橙柿互動·都市快報報導，攝影師黃啟東日前在嘉興海寧黃灣鎮塔山壩的錢塘江畔拍下這段影片，他表示，這棵「參天大樹」，是錢塘江潮汐形成的，利用無人機加上了長焦距鏡頭，趕在潮汐來襲之前抓拍，

只見空拍機飛到3000多米外的灘塗上，萬千條潮汐沖刷出的溝溝渠渠，形成了一棵「大樹」的圖案，大樹的根部，還有海水宛如溪流在潺潺流動。黃啟東說，他和朋友一下子被眼前的景象震撼到了，形容「就像大地上的浮雕作品」。

潮汐樹視頻在網上公開後，很多網友讚嘆，「頭一次看到錢塘江邊這麼雄奇壯觀的景象」、「詩畫江南活力浙江。自然美才是真的美，感謝拍攝者，帶給我們大自然的美」。

「中國國家地理」執行總編單之薔曾介紹潮汐奇觀說，「潮汐樹這種景觀原來沒有名稱，我給這種景觀命名——潮汐樹。潮汐樹這種景觀的從無到有的建構過程，讓我認識到了命名的力量」。

來源：YouTube