明年「兩會」後放寬疫情防控？中官員：無法明確劃定

中國衛健委官員梁萬年指出，恢復正常的時間表「我們也在努力」，但是並未具體指出何時可以放寬。（取材自央視）

中國高層相當堅持「動態清零」防疫措施，也針對疫情 管控強調要「算總帳」，但是相關社會經濟成本代價逐漸攀升，也越來越多人期望是否20大結束，到2023年「兩會 」後能夠放寬疫情防控，對此大陸衛健委官員指出，須做好相關準備，但也強調這個時間點「從科學上來說是無法明確劃定的」。

近期中共官媒包含「人民日報」、「新華社」、「經濟日報」在10月10日到12日接連刊發多篇文章，強調「躺平不可取，躺赢不可能」等論述，為大陸調整疫情防控措施增添不確定性。

央視12日播出「新聞1+1」節目主持人白岩松採訪衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的內容。對於白岩松提出的「持久戰」的擔憂，梁萬年指出，這個病毒很狡猾，「我們目前還不能說疫情就結束了，我們目前仍然還面臨著疫情的風險。從全球來看，新冠肺炎疫情還處在大流行階段，世衛組織還未宣佈大流行結束，它仍然構成國際關注的突發衛生公共事件」。

梁萬年強調，從總的感染來看，病毒對人群的健康威脅「還是大的」，所以「我們應該還是堅持我們的防控策略，優化防控措施，來為最終戰勝疫情做準備」。

對於動態清零政策，梁萬年解釋，「我們衛生健康系統的抵抗力，和病毒和疾病之間，還無法做到完全的平衡。所以必須要介入社會公共衛生的干預措施，來取得平衡」。他強調，如果不加以嚴格的管控，會導致一些大量的感染、出現一些重症病例乃至死亡病例。而一旦感染人數增多，就會產生醫療系統的擠兌，最終反過來會加劇人們的恐懼心理，對社會經濟造成很大的衝擊，這是堅持「動態清零」最重要的考慮。

而面對白岩松一再提問放寬管控、恢復正常的「時間點」問題。梁萬年則強調，「對政府也好，對我們老百姓也好都是期盼，這種時間表我們也在努力」，「但是現階段從科學的角度來說，也很難明確說，在幾月份或幾個月我們就達到了這種標準」。

是不是能夠在未來幾個月的時間裡進行各項準備，使得能在2023年「兩會」之後放寬？梁萬年則回應，時間從科學上來說無法明確劃定，但他強調必須要做好相關的準備，包括醫療救治、老百姓的健康素養、基層能力建設、藥物的研發、疫苗 的進一步的接種等等。「我們現在還是要再加一把勁，把我們的疫苗接種率，特別是弱勢人群、老年人群的接種率進一步提升，同時，加快藥物的研發和生產，特別是口服的，在老百姓家庭就能用的一些藥，這些都是我們期盼的」。