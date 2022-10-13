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山東最美新娘「國泰民安臉」走紅 網讚富貴相、皇后臉

中國新聞組／北京13日電
青島一位新娘臉型圓潤飽滿，加上溫婉優雅的氣質，被網友稱讚長了張「國泰民安臉」。（視頻截圖）
青島一位新娘臉型圓潤飽滿，加上溫婉優雅的氣質，被網友稱讚長了張「國泰民安臉」。（視頻截圖）

最近「國泰民安臉」悄悄流行起來；山東青島一位新娘的新婚照打動許多人，被網友稱讚有張「國泰民安臉」，甚至被讚為全網最美新娘，多地網友還發起「國泰民安臉」挑戰接力賽。

來源：YouTube

女孩骨架輪廓柔和、臉型圓潤飽滿、氣質溫婉優雅，舉手投足端莊大方。很多網友表示：「國泰民安臉」賞心悅目，越看越順眼，越看越耐看。

青島一位新娘臉型圓潤飽滿，加上溫婉優雅的氣質，被網友稱讚長了張「國泰民安臉」。（...
青島一位新娘臉型圓潤飽滿，加上溫婉優雅的氣質，被網友稱讚長了張「國泰民安臉」。（視頻截圖）

極目新聞報導，婚慶公司表示，其實那場婚禮在10月初就舉辦了，後來看到新娘的照片視頻特別美，便上傳到網絡，沒想到獲100多萬網友點讚。有網友留言，這才是富貴相，在古代，這是皇后臉。

獲讚全網最美新娘，不少網友表示其彩禮恐怕不在少數；對此，婚慶公司指出，新娘嫁給了青島農村一普通小夥，並非嫁入豪門。新娘一名同學說，小兩口都是來自普通家庭，兩人也是普通職員的工作，他們戀愛兩三年了，如今步入婚姻殿堂。

究竟「國泰民安」臉有何具體特點？有博主總結為：臉部骨架輪廓柔和臉型圓潤飽滿，再加上溫婉優雅的氣質，會深受長輩和各年齡層人士喜愛。

圓潤柔和的國泰民安臉，比方臉少了凌厲，比瓜子臉、小V臉、鵝蛋臉多了豐滿。影視劇中的女主角，多以瘦削為標準。如今的當紅小花趙麗穎，入行之初被要求整容，因為臉圓「演不了主角」。如今，從千篇一律的「白幼瘦」，到如今「國泰民安臉」同樣被欣賞和推崇，審美的風向，正在改變。

值得一提的是，「國泰民安臉」誕生於互聯網，帶有一定的草根性。不管是山東的新娘，抑或雲南的豐收女孩，都是身邊的普通人。因而，體現在她們臉上的喜悅，才格外真誠和親近，毫無距離感。

趙麗穎

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