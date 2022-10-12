中國居民步入「富裕區間」 收入10年增78%

過去十年，中國居民消費水平和生活品質持續提高。圖為主播在果園直播中介紹農產品。 (取材自人民網/重慶雲陽縣委宣傳部供圖)

過去十年伴隨國民經濟和居民收入穩步增長，中國居民消費水平和生活品質持續提高。國家統計局11日發布18大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，十年間全國居民人均消費支出累計實際增長67.4%，食品菸酒支出占消費支出的比重（恩格爾系數，系數30~40%為富裕區間）降至30%左右，顯示居民生活水平初步進入「富裕區間」。

綜合文匯報、大公報報導，在2013-2020年間，全中國農村貧困人口累計減少9899萬人，年均減貧1237萬人，對全球減貧貢獻率超過七成。

過去十年中國國內生產總值（GDP）實現年均6.6%的增速，居民收入增長與經濟增長基本同步。國家統計局數據稱，2021年全國居民人均可支配收入3萬5128元人民幣（約4901美元），比2012年的1萬6510元增加1萬8618元，累計名義增長112.8%，年均名義增長8.8%，扣除價格因素，累計實際增長78.0%，年均實際增長6.6%。居民收入增長與經濟增長基本同步，2013年—2021年居民人均可支配收入年均實際增速快於人均國內生產總值增速0.5個百分點。

伴隨居民收入穩步增長，消費能力持續增強。數據顯示，2021年全國居民人均消費支出2萬4100元，比2012年的1萬2054元增加1萬2046元，人均消費支出累計名義增長99.9%，年均名義增長8.0%，扣除價格因素，累計實際增長67.4%，年均實際增長5.9%。在此期間，農村居民人均消費支出年均實際增速達到8%，明顯高於城市居民4.4%的增速水平，兩者相差達3.6%。

從衡量貧富差距的指標恩格爾系數看，食品菸酒支出占消費支出的比重（恩格爾系數）從2012年的33.0%下降至2021年的29.8%，下降3.2個百分點，初步進入到「富裕區間」，顯示中國經濟增長及全面建設小康社會所獲得的成績。

國家統計局在相關報告中還指出，隨著居民收入水平提高和消費領域不斷拓展，居民消費結構持續優化升級，交通出行、子女教育 、醫療服務等消費快速增長，服務性消費支出占比逐步提高。數據顯示，過去十年，居民人均交通通信支出、教育文化娛樂支出、醫療保健支出年均增速分別達到9%、8.4%、10.8%，這三類支出在總消費支出中占比已經超過30%。2021年全國居民人均服務性消費支出占人均消費支出的比重為44.2%，比2013年提高4.5個百分點。