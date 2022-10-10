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為什麼新增病例越來越多？上海官方回應

記者賴錦宏／即時報導
為什麼上海新增病例越來越多？官方「上海發布」微信公號回复：本次疫情病毒傳播速度快，波及面廣，涉及人數多。（北京日報網）
為什麼上海新增病例越來越多？官方「上海發布」微信公號回复：本次疫情病毒傳播速度快，波及面廣，涉及人數多。（北京日報網）

10月10日，官方「上海發布」微信公號發布《10月9日（0-24時）上海新增本土新冠肺炎確診病例3例，新增本土無症狀感染者31例》。有網友在評論區留言，為什麼上海新增病例越來越多？排查情況如何？

對此，官方「上海發布」微信公號回復：本次疫情病毒傳播速度快，波及面廣，涉及人數多。本市對相關區域和相關人員落實相應管控措施和核酸篩查。今天報告的34例陽性感染者，除昨天發布的2例社會面外，其餘均在閉環管控中發現。

據澎湃新聞，所有來滬返滬人員抵滬前應通過隨申辦「來滬返滬人員服務」小程式準確詳細填報相關信息；抵滬時按照有關規定配合做好「落地檢」；抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。在抵滬後48小時內未完成1次核酸檢測的，將對其隨申碼實施展碼提示。

所有來滬返滬人員抵滬後開展7天的自主健康監測，其間每天早晚兩次自測體溫，減少不必要的人群聚集活動，外出規範佩戴口罩。一旦出現發熱等可疑症狀，請市民們做好個人防護，及時到就近的發熱門診就診，並主動告知有外省市的旅居史。

中國國內涉疫區域的來滬返滬人員，應在抵滬後儘快且不得超過12小時向所在居村委和單位（或所住賓館）報告，並配合做好隔離觀察、健康監測、核酸檢測等相應健康管理措施。

同時，官方「上海發布」微信公號也表示，請市民在收到提示短信時積極配合，按要求落實核酸檢測工作，這既是保護自己、也是保護他人，以便我們及早發現疫情苗頭，及早採取措施防止更多人被感染。

檢測 微信 疫情

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