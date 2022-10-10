中國藥理大師丁光生101歲辭世 研發救命藥美國也仿製

丁光生舊照。（取材自環球人物雜誌）

中國著名藥理學家、中國科學院上海藥物研究所研究員丁光生6日在上海逝世，享年101歲。

丁光生是中國第一代臨床麻醉學家、藥理學家及編輯學家，研發了首個被美國仿製的中國新藥。

綜合媒體報導，上海藥物所從1932年建所至50年代初，一直缺乏藥理研究。丁光生就在這時接下重任。他的研究分為三個方面：心血管藥理研究、抗血吸蟲病的研究和重金屬解毒藥的研究。

「記得解放後，中國有大量的血吸蟲病的病人。治療血吸蟲病，全世界只有一種藥--酒石酸銻鉀，但這種藥必須通過靜脈注射，毒性大，而且要打很多針，不少病人剛注射完，就因為毒性太強而喪命。」丁光生說。

丁光生（中）與研發團隊。（取材自環球人物雜誌）

「一定要找到解藥！」1957年3月，丁光生與梁猷毅、謝毓元等人，合作研究出了具有解毒療效的創新藥--二巰丁二酸鈉。丁光生自己做起了「小白鼠」，以身試藥，成為第一個靜脈注射此藥的人。後來的臨床結果顯示，該藥不僅能解銻劑的毒，還可以解很多重金屬的毒，比如鉛中毒、汞中毒，甚至砷中毒。

1991年，美國食品藥品管理局正式批准二巰丁二酸用於兒童鉛中毒，這是中國研製的化學藥品首次被美國批准仿製。

1980年，60歲的丁光生創辦「中國藥 理學報」，並任主編。許多人勸他，編輯工作是一項「只出力，不出名」的工作。但他甘為「春泥」，退居幕後。儘管剛開始這是一份中文期刊，但他堅持論文要附上英文摘要，後來要求圖表和圖例也要有英文，這樣外國人也能看得懂主要的科研數據。

「中國藥理學報」創刊僅五年，就被美國科技情報研究所的科學引文索引SCI收錄，是早期被SCI收錄的少數中國期刊之一。「中國藥理學報」後來榮獲中國出版工作者的最高榮譽「韜奮出版獎」。