我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／基輔多處遭俄飛彈報復攻擊 BBC記者「全程見證畫面」曝

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

中國藥理大師丁光生101歲辭世 研發救命藥美國也仿製

中國新聞組／北京10日電
丁光生舊照。（取材自環球人物雜誌）
丁光生舊照。（取材自環球人物雜誌）

中國著名藥理學家、中國科學院上海藥物研究所研究員丁光生6日在上海逝世，享年101歲。

丁光生是中國第一代臨床麻醉學家、藥理學家及編輯學家，研發了首個被美國仿製的中國新藥。

綜合媒體報導，上海藥物所從1932年建所至50年代初，一直缺乏藥理研究。丁光生就在這時接下重任。他的研究分為三個方面：心血管藥理研究、抗血吸蟲病的研究和重金屬解毒藥的研究。

「記得解放後，中國有大量的血吸蟲病的病人。治療血吸蟲病，全世界只有一種藥--酒石酸銻鉀，但這種藥必須通過靜脈注射，毒性大，而且要打很多針，不少病人剛注射完，就因為毒性太強而喪命。」丁光生說。

丁光生（中）與研發團隊。（取材自環球人物雜誌）
丁光生（中）與研發團隊。（取材自環球人物雜誌）

「一定要找到解藥！」1957年3月，丁光生與梁猷毅、謝毓元等人，合作研究出了具有解毒療效的創新藥--二巰丁二酸鈉。丁光生自己做起了「小白鼠」，以身試藥，成為第一個靜脈注射此藥的人。後來的臨床結果顯示，該藥不僅能解銻劑的毒，還可以解很多重金屬的毒，比如鉛中毒、汞中毒，甚至砷中毒。

1991年，美國食品藥品管理局正式批准二巰丁二酸用於兒童鉛中毒，這是中國研製的化學藥品首次被美國批准仿製。

1980年，60歲的丁光生創辦「中國藥理學報」，並任主編。許多人勸他，編輯工作是一項「只出力，不出名」的工作。但他甘為「春泥」，退居幕後。儘管剛開始這是一份中文期刊，但他堅持論文要附上英文摘要，後來要求圖表和圖例也要有英文，這樣外國人也能看得懂主要的科研數據。

「中國藥理學報」創刊僅五年，就被美國科技情報研究所的科學引文索引SCI收錄，是早期被SCI收錄的少數中國期刊之一。「中國藥理學報」後來榮獲中國出版工作者的最高榮譽「韜奮出版獎」。

國藥

上一則

浙江發現全球新物種「白蓋雞油菌」 網歪樓：好不好吃？

下一則

夸父一號 1星飾5角 24小時不間斷觀測

延伸閱讀

新聞評論／雙十號召守土衛國 真備戰？賣芒果乾？

新聞評論／雙十號召守土衛國 真備戰？賣芒果乾？
美國華裔血液與腫瘤專家學會 召開高峰論壇

美國華裔血液與腫瘤專家學會 召開高峰論壇
胡佛研究院學者：中「合法」學美技能 再將其武器化

胡佛研究院學者：中「合法」學美技能 再將其武器化
胡佛研究院學者：162中國人 在美國國家實驗室待過

胡佛研究院學者：162中國人 在美國國家實驗室待過

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職
辣妹巨乳熱舞「椰樹」直播帶貨打擦邊球 被平台秒掐

辣妹巨乳熱舞「椰樹」直播帶貨打擦邊球 被平台秒掐