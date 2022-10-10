獨臂猴被浙寺廟收留10年 變慈眉善目像彌勒佛

寧波市羊祜殿經常餵食一隻斷臂的猴子，一養就是10多年。（取材自微博）

出家人慈悲為懷普渡眾生，浙江寧波一間寺廟經常餵食一隻斷臂的猴子，一養就是10多年，這隻猴子可能是受到佛祖的感化，也變得相當有禮貌又慈眉善目。

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極目新聞報導，寧波市羊祜殿養了一隻獨臂猴子「星星」，因懂禮貌且慈眉善目，引起網友關注。「星星」常在寺廟附近出沒，接受出家人和當地民眾的餵食，端坐進食的模樣就像一尊彌勒佛。

羊祜殿應姓當家近日受訪表示，這隻猴子當年因誤觸山上野豬夾手臂被夾斷，之後被獵人捕捉賣給村民，但因其好吃水果花生，村民養不起就放生了。隨後猴子來到羊祜殿，寺內一名83歲老尼姑常餵養牠，並取名為「星星」，「星星」因此逗留在寺廟有十多年。

應姓當家表示，附近沒有猴子，所以當地居民都會慕名前來看「星星」，覺得很新鮮。「星星」也喜歡這裡，跟寺廟有緣，也漸成為該寺的標誌和文化。他透露「星星」也有頑皮的一面，常常拿走人家的手機 和眼鏡，每天到寺廟這裡來蹭飯，吃完就回到山上睡覺。

另據新聞坊報導，老尼姑說，雖然「星星」平時性情溫順可愛，但陌生人多了，也可能產生應急反應，具有一定的攻擊性，所以希望大家不要過度打擾它平靜的生活。