擋不住新冠疫情 北京出現10獨立傳播鏈

山西、內蒙古多地都在沒有疫情傳出的情況下宣布封城。圖為近日鄂爾多斯市演練核酸檢測。（取材自微信）

20大16日將在北京 召開，但北京近日連續出現多起新冠疫情 輸入，迄今已存在十條獨立傳播鏈。8日新增本土5例，其中有三例是社會面篩查人員，官方下令從嚴從緊抓好疫情防控。另外，雖然沒有染疫者，山西、內蒙古多地仍「無疫情封城」。

為防疫情影響20大召開，儘管北京祭出嚴格防疫措施，其他省分也表態堅決防止疫情外溢至首都，但仍擋不住疫情持續輸入。

央視新聞報導，北京市政府8日召開疫情防控工作新聞發布會。北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報，8日0時至下午3時，新增本土病毒感染者五例，其中，隔離觀察人員兩例、社會面篩查人員三例。

據通報，北京8日新增3例社會面病例，其中兩例為同一家庭成員。9月25日抵達北京，經閉環轉運至集中隔離點，10月5日解除隔離，10月7日報告核酸檢測 結果為陽性。另外1例是9月25日抵達北京，經閉環轉運至同一集中隔離點，10月5日解除隔離，10月7日報告核酸檢測結果為陽性。

劉曉峰指出，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，目前25例病例共存在10條傳播鏈，各傳播鏈間無流行病學關聯，為獨立傳播鏈。其中三條傳播鏈已至少連續五天無新增病例，基本得到控制，五條傳播鏈尚有零星新增病例，今日新增兩條傳播鏈。

另據本報系聯合報報導，鄰近北京的山西、內蒙古等省區，有多地相繼在7日與8日發布通告宣布，「根據省、市要求」在當地實行「靜默管理」，而疫情其實並未傳出，形成極為罕見的「無疫情封城」現象。

其中以山西省運城市為最主要的代表，運城市轄下13個縣級行政區，除了鹽湖區、萬榮縣、芮城縣、絳縣四個縣級行政區在近期有報告疫情外，其餘都是清零狀態，但是這些行政區也紛紛在8日宣布「根據省、市要求」，從10月7日到10日實行靜默管理。

上述縣市區的管制措施，主要是交通管控，嚴格執行「社會車輛不運行、部流動」，如永濟市還特別強調，對外縣域通道全部「熔斷」。

山西省內另一城市臨汾市所代管的侯馬市，也在8日宣布實行10月8日實行全市靜默管理。

另外，毗鄰山西省的內蒙古自治區，也有多地宣布實施「臨時靜默管理」，例如，內蒙古興安盟7日發布通告，6日發現1例無症狀感染者的烏蘭浩特城區已進入靜默管理狀態之外，沒有疫情的全盟其他區域（含阿爾山市、扎賚特旗、突泉縣、科右中旗全域以及烏蘭浩特市、科右前旗科爾沁鎮主城區外的區域）實施24小時臨時靜默管理，開展一輪全員核酸檢測。

而同樣並未新增確診者的內蒙古鄂爾多斯市，轄下的伊金霍洛旗以及東勝區，也在8日分別宣布「全旗臨時封控」與「全域靜默管理」，東勝區管控到10月11日9時；伊金霍洛旗則並未設下「全旗臨時封控」期限。