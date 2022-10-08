山東小縣城放大招 誘特困戶買房補貼3萬 網罵奇葩政策
中國各地鼓勵購房，新政層出不窮。近日，山東省濟寧市微山縣放大招，城市無房低保戶、低收入、特困家庭買房，年底前最高可補貼3萬元（人民幣，下同，約4216美元）消費券。網友聞訊一面倒開罵，「哪位專家想出來的，特困戶差那3萬塊嗎？應該發房子吧！」
每日經濟新聞報導，據官方微信公眾號「微山發布」6日消息，為進一步發揮消費券四兩撥千斤的槓桿撬動作用，持續刺激消費需求，促進全縣經濟快速回暖，拉動經濟增長，山東省濟寧市微山縣發布通告提到，城市無房低保戶、低收入、特困家庭，在規定時間內購買新建商品房（含住宅、非住宅）和存量房（二手房）的， 縣級財政給予購房總價款的10%的購房補貼，最高不超過3萬元。
按照規定， 補貼以消費券形式發放，消費券於2022年12月31日前消費有效。消費券使用場所為微山縣轄區內疫情防控期間確定的保供重點商超單位及其在微山縣範圍內的銷售網點，全縣限額以上的家電、家裝企業。
當前微山縣的房價大約為每平米6000元，價格略有起伏。從2022年一季度山東省各市城鄉低保標準來看，濟寧市各區縣城市低保額為880元/月，農村低保額為700元/月，如此看來，低保戶購房無望。
微山縣成立於1953年，因微山湖而得名，是山東省的「南大門」， 截至2021年底縣常住人口61.34萬人。
小縣城放大招補助被指是奇葩政策，網友湧現質疑聲浪：「特困家庭要是買得起房，還叫特困嗎？」、「你這是要釣出人家的棺材本兒啊」、「飯都吃不起，還給自己添一輩子的債？」、「乞丐購房補貼10萬」，更有網友提醒大家：「越是哭著喊著要你買的地方，越不要買就對了」。
不只網友開酸，有媒體提出質疑，微山縣鼓勵人才、有購房能力者買房是無可厚非，而且最高可以補貼3萬元。對符合條件的低保戶、低收入、特困家庭購房補貼，讓人不禁問「該群體有能力購房嗎？」
媒體提出建議，所以當前低保戶、低收入、特困家庭人員不是購房主力，也不應鼓勵該群體購房，他們首要解決的是衣食無憂、孩子教育、個人醫保看病、養老等問題。
媒體認為，以小見大，這些問題，不僅是微山縣的問題，全中國多數城市亦復如是。如何正確把握市場經濟脈搏，促進房地產市場健康循環發展，已經成為許多城市當前發展的關鍵任務之一。
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