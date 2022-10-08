山東小縣城放大招 誘特困戶買房補貼3萬 網罵奇葩政策

中國的房地產是支撐經濟增長重要的一環。為了提振房市，各地購房新政層出不窮。(Getty Images)

中國各地鼓勵購房，新政層出不窮。近日，山東省濟寧市微山縣放大招，城市無房低保戶、低收入 、特困家庭買房，年底前最高可補貼3萬元（人民幣，下同，約4216美元）消費券。網友聞訊一面倒開罵，「哪位專家想出來的，特困戶差那3萬塊嗎？應該發房子吧！」

每日經濟新聞報導，據官方微信 公眾號「微山發布」6日消息，為進一步發揮消費券四兩撥千斤的槓桿撬動作用，持續刺激消費需求，促進全縣經濟快速回暖，拉動經濟增長，山東省濟寧市微山縣發布通告提到，城市無房低保戶、低收入、特困家庭，在規定時間內購買新建商品房（含住宅、非住宅）和存量房（二手房）的， 縣級財政給予購房總價款的10%的購房補貼，最高不超過3萬元。

按照規定， 補貼以消費券形式發放，消費券於2022年12月31日前消費有效。消費券使用場所為微山縣轄區內疫情 防控期間確定的保供重點商超單位及其在微山縣範圍內的銷售網點，全縣限額以上的家電、家裝企業。

當前微山縣的房價大約為每平米6000元，價格略有起伏。從2022年一季度山東省各市城鄉低保標準來看，濟寧市各區縣城市低保額為880元/月，農村低保額為700元/月，如此看來，低保戶購房無望。

微山縣成立於1953年，因微山湖而得名，是山東省的「南大門」， 截至2021年底縣常住人口61.34萬人。

小縣城放大招補助被指是奇葩政策，網友湧現質疑聲浪：「特困家庭要是買得起房，還叫特困嗎？」、「你這是要釣出人家的棺材本兒啊」、「飯都吃不起，還給自己添一輩子的債？」、「乞丐購房補貼10萬」，更有網友提醒大家：「越是哭著喊著要你買的地方，越不要買就對了」。

不只網友開酸，有媒體提出質疑，微山縣鼓勵人才、有購房能力者買房是無可厚非，而且最高可以補貼3萬元。對符合條件的低保戶、低收入、特困家庭購房補貼，讓人不禁問「該群體有能力購房嗎？」

媒體提出建議，所以當前低保戶、低收入、特困家庭人員不是購房主力，也不應鼓勵該群體購房，他們首要解決的是衣食無憂、孩子教育、個人醫保看病、養老等問題。

媒體認為，以小見大，這些問題，不僅是微山縣的問題，全中國多數城市亦復如是。如何正確把握市場經濟脈搏，促進房地產市場健康循環發展，已經成為許多城市當前發展的關鍵任務之一。