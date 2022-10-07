新郎抱不動 14歲兒抱媽出嫁 網讚「兒子沒有白養」

38歲的新娘（左）被14歲兒子（中）抱著出嫁，引發熱議。（視頻截圖）

浙江省麗水縣近日有一場溫馨的婚禮，按照當地習俗，要由新郎抱新娘下車往前走，尷尬的是40歲的新郎卻抱不動，後來由38歲新娘14歲的兒子上前幫忙，讓網民紛紛點讚，說這個新娘好幸福。

來源：YouTube

據秒聞視頻報導，這名吳姓女過去有過一段婚姻，育有一對兒女，大女兒也已經18歲，2個孩子在結婚當天一起送她出嫁，怎料，要下車的時候，新郎卻抱不起她，為了不錯過良辰吉時，一旁的14歲兒子主動上前「我來我來我來」，一個公主抱將媽媽抱起，送媽媽出嫁，新郎也全程緊跟在旁，最後兒子順利將媽媽抱進繼父家中。

極目新聞報導，新娘吳女開心地說，自己是二婚，新郎是頭婚，當兒子抱起她的時候，她覺得自己特別幸福，至於別人怎麼評論，她都不會在乎，過好自己的生活就行。

網友則紛紛留言「生命中有兩個愛她的男人，好幸福」、「連兒子都認可的婚姻，應該是遇到對的人了」、「兒子沒有白養」、「能得到家人的支持理解和祝福，很幸福！」；也有網友吐槽新郎「該多練練了，連女人都抱不起來，實在很漏氣」。

有網友無聊挑剔，說新娘的孩子都14歲了，居然還嫁人，真是人老心不老。但也有網友說，看視頻中，新娘滿面春風，狀態奇佳，看不出任何老態，渾身洋溢著快樂和活力，看個年齡數字就開始碎嘴，未免過於狹隘。

甚至有人說，就算年紀大了又如何，中老年人就不能再結婚了嗎？經歷過一次失敗的婚姻，就不能再品嘗愛情的甜美了嗎？就沒有再度擁抱幸福的權利了嗎？都2022年了，不會還有人腦子活在封建社會吧！只要不違法，不失德，任何年齡都可以跟自己愛的人共結連理，長相廝守，這是作為一個人的基本權利，連這個都要來摻和幾句，是不是過得太閒了，吃得太飽了，管得太寬了？