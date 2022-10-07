我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩風災下 出現電動車引擎泡水後意外起火案例

諾貝爾和平獎 白俄人權運動家、俄烏2組織同獲獎

新郎抱不動 14歲兒抱媽出嫁 網讚「兒子沒有白養」

中國新聞組／北京8日電
38歲的新娘（左）被14歲兒子（中）抱著出嫁，引發熱議。（視頻截圖）
38歲的新娘（左）被14歲兒子（中）抱著出嫁，引發熱議。（視頻截圖）

浙江省麗水縣近日有一場溫馨的婚禮，按照當地習俗，要由新郎抱新娘下車往前走，尷尬的是40歲的新郎卻抱不動，後來由38歲新娘14歲的兒子上前幫忙，讓網民紛紛點讚，說這個新娘好幸福。

來源：YouTube

據秒聞視頻報導，這名吳姓女過去有過一段婚姻，育有一對兒女，大女兒也已經18歲，2個孩子在結婚當天一起送她出嫁，怎料，要下車的時候，新郎卻抱不起她，為了不錯過良辰吉時，一旁的14歲兒子主動上前「我來我來我來」，一個公主抱將媽媽抱起，送媽媽出嫁，新郎也全程緊跟在旁，最後兒子順利將媽媽抱進繼父家中。

極目新聞報導，新娘吳女開心地說，自己是二婚，新郎是頭婚，當兒子抱起她的時候，她覺得自己特別幸福，至於別人怎麼評論，她都不會在乎，過好自己的生活就行。

網友則紛紛留言「生命中有兩個愛她的男人，好幸福」、「連兒子都認可的婚姻，應該是遇到對的人了」、「兒子沒有白養」、「能得到家人的支持理解和祝福，很幸福！」；也有網友吐槽新郎「該多練練了，連女人都抱不起來，實在很漏氣」。

有網友無聊挑剔，說新娘的孩子都14歲了，居然還嫁人，真是人老心不老。但也有網友說，看視頻中，新娘滿面春風，狀態奇佳，看不出任何老態，渾身洋溢著快樂和活力，看個年齡數字就開始碎嘴，未免過於狹隘。

甚至有人說，就算年紀大了又如何，中老年人就不能再結婚了嗎？經歷過一次失敗的婚姻，就不能再品嘗愛情的甜美了嗎？就沒有再度擁抱幸福的權利了嗎？都2022年了，不會還有人腦子活在封建社會吧！只要不違法，不失德，任何年齡都可以跟自己愛的人共結連理，長相廝守，這是作為一個人的基本權利，連這個都要來摻和幾句，是不是過得太閒了，吃得太飽了，管得太寬了？

上一則

引產男嬰還活著 貴州婦產科主任私藏…搭高鐵嬰哭鬧曝光

延伸閱讀

浙婦花21萬打「防癌針」 竟用可樂冒充

浙婦花21萬打「防癌針」 竟用可樂冒充
具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱
歐菲光捲入操縱股市疑雲 高層遭監視居住

歐菲光捲入操縱股市疑雲 高層遭監視居住
浙江永久禁售檳榔 歌手傅松口腔癌逝 生前籲遠離

浙江永久禁售檳榔 歌手傅松口腔癌逝 生前籲遠離

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布
拉斯維加斯賭場外驚傳多人遭刺 1死5傷 嫌已落網

拉斯維加斯賭場外驚傳多人遭刺 1死5傷 嫌已落網