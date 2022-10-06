我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

中鼓勵大學生當兵 甘肅推出給現金、貸款與減稅等優惠

記者陳言喬／即時報導
中國各地推廣大學生參軍（加入軍隊），提出優惠政策。（取材自百度）
中國各地推廣大學生參軍（加入軍隊），提出優惠政策。（取材自百度）

台灣役男延長服役年限已確定，中國那邊則是鼓勵大學生踴躍參軍（當兵加入軍隊），甘肅省近日推出獎勵大學生參軍政策，大學畢業生參軍獎勵1萬元人民幣（約1405美元）。退役後還有進入公務員體系的優惠政策，自行創業則可申請創業貸款和稅賦減免優惠。

澎湃新聞報導，甘肅省政府辦公廳近日印發《甘肅省激勵大學生等參軍入伍政策措施》。措施指出，在落實好國家有關徵兵政策的基礎上，甘肅省實行大學生參軍入伍一次性獎勵金制度，大學畢業生（含上半年入伍的高校畢業班學生），按照本科以上畢業生10000元、專科畢業生7000元發放獎勵金。在校生（含新生）按照本科7000元、專科5000元發放獎勵金。

相關福利措施稱，從甘肅省入伍的普通本科畢業生退役後，所在高校具備碩士研究生推免資格的，在退役兩年內應獲得推薦免試該校碩士研究生資格。高職（專科）畢業生及在校生（含新生）應徵入伍，退役後在完成高職（專科）學業的前提下，可免試入讀普通本科（職業本科），或根據意願入讀成人本科。

此外，從甘肅省入伍服役滿5年的退役大學畢業生，同服務基層專案人員共用10%~15%的公務員定向招錄計畫。全省基層專職人民武裝幹部招錄計畫安排40%的名額，定向招錄從甘肅省入伍的退役大學畢業生士兵。已考錄公務員、事業單位的大學畢業生參軍入伍，保留其身份和行政事業編制，組織關係、行政關係隨轉，服役年限計入工齡，視為基層工作經歷。

退役後自主創業的大學生，還可依法享受稅收優惠，3年內免繳行政事業性收費。符合支持條件的創業者，可向當地人社部門申請不超過20萬元的創業擔保貸款。符合條件的小微企業，可申請不超過300萬元的創業擔保貸款，最長期限不超過2年，按規定享受財政貼息。

甘肅 貸款 福利

上一則

中國人狂買新加坡豪宅 占銷售近2成 今年購入932套

下一則

中專家：解放軍轟炸機疑遭日自衛隊戰機「亮肚皮」挑釁

延伸閱讀

動員令下後 俄：20萬人入伍 歐盟：同意訓練1.5萬烏軍

動員令下後 俄：20萬人入伍 歐盟：同意訓練1.5萬烏軍
俄防長：動員令下達後 已逾20萬人入伍

俄防長：動員令下達後 已逾20萬人入伍
3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評

3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評
英減稅被看衰 英鎊兌美元摔至歷史新低1.035

英減稅被看衰 英鎊兌美元摔至歷史新低1.035

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」