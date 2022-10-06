BBC：清零、房產危機等5原因 導致中國經濟陷困境

下周中國將公布第三季度增長數據，在經濟學家看來，第三季年增長5.5%的目標遙不可及。在二十大前夕，在嚴格的清零政策和全球需求疲弱的背景下，中國的經濟增長正在放緩。外媒指出，在清零政策、房地產 危機、氣候變化與資金撤離科技業等因素下，中國政府做得還不夠。

BBC中文網分析中國經濟困境的五個原因。

首先是清零政策帶來了嚴重破壞，包括深圳和天津等製造業中心在內的多個城市，疫情爆發帶來的封城，持續損害各行業的經濟活動。人們也不在食品飲料、零售或旅遊等方面花錢，使服務業面臨壓力。

一份調查顯示，9月製造業企業活動實際上有所下降，需求不足創傷了生產、訂單和就業。

北京 在8月宣布了一項1兆人民幣的計畫，以刺激小企業、基礎設施和房地產的發展。但官員們可以做得更多，以促進支出，實現增長目標，並創造就業機會。包括對基礎設施進行更多投資 ，放寬購房者、房地產開發商和地方政府的借貸條件，以及對家庭實行減稅。

房地產疲軟和購房者的負面情緒無疑對經濟造成了嚴重打擊，因為房地產和其關聯產業占中國GDP的比重多達三分之一。

儘管北京方面努力支撐房地產市場，但今年幾十個城市的房價已經下降了20%以上。由於房地產開發商面臨壓力，分析人士說，當局可能必須採取更多措施來恢復對房地產市場的信心。

極端天氣開始為中國的工業產生帶來持續性影響。熱浪與乾旱在8月襲擊了四川和重慶，包括iPhone製造商富士康和電動汽車製造商特斯拉等，都一度被迫縮短工時或完全關閉。

最後，中國對科技巨頭的監管打壓已經持續了兩年，這對經濟而言沒有起到幫助作用。

騰訊和阿里巴巴在最近一個季度收入首次下降，騰訊利潤下降了50%，而阿里巴巴的凈收入下降了一半。

投資者也感覺到了北京的轉變，隨著習近平對權力的控制力增強，中國一些最成功的私營公司受到了更多的審查。由於國有企業似乎更受青睞，外國投資者正在將資金撤出中國。