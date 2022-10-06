我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

網紅教授、太原理工大學書記鄭強檢閱軍訓 威風如閱兵

記者賴錦宏／綜合報導
太原理工大學黨委書記鄭強，9月30日檢閱大一新生軍訓成果，威風凜凜，宛如在「閱兵」。（取材自推特）
太原理工大學黨委書記鄭強，9月30日檢閱大一新生軍訓成果，威風凜凜，宛如在「閱兵」。（取材自推特）

「同學們好！」「同學們辛苦了！」山西太原理工大學最近舉行2022級大學新生軍訓總結匯報大會，校黨委書記、「網紅教授」鄭強對施訓教官和參訓學生進行慰問，威風凜凜，宛如「閱兵」，再度引起熱議。

據港媒報導，鄭強是工學博士，曾任貴州大學校長、浙江大學黨委副書記，是一位著名的「網紅教授」，經常語出驚人，很多演講影片被學生傳到網上。例如，他曾說：「英語浪費了我們中國青少年多少寶貴的時間，我們在近20年誇大了英語在教育中的地位，這是不自信的表現，我們更應該重視自己的文化。」

據報導，9月30日，太原理工大學8000多名大一新生結束了10多天的軍訓，昂首挺胸地站在田徑場上，等待接受檢閱。在中國，大一新生入學的第一堂必修課就是「軍事理論與技能訓練」。軍訓期間，新生們會學習軍姿站立、隊列操練，軍歌演唱、「軍體拳」等基本軍事技能。

軍訓最後一天會安排「成果發表會」，太原理工大學校方對受訓的大一新生進行分列式檢閱，或者安排其他匯演活動。

「同學們好！」「同學們辛苦了！」校黨委書記鄭強在軍訓團政委劉潤祥和承訓部隊指揮員蘇海洪的陪同下，對施訓教官和參訓學生進行慰問。新生們列隊整齊劃一，「好好學習！」「報效祖國！」的應答聲此起彼伏。

無論在貴大還是浙大，鄭強都被學生們稱為「強哥」、「憤青教授」，日常說話和演講時都手舞足蹈，表情十足。

教育

上一則

首超美元 人民幣躍俄羅斯交易量最大外幣

下一則

十一火爆 遊客當韭菜？北京郊區、部分民宿價飆10倍

延伸閱讀

極樂養老院…網紅找猛男助興 阿嬤被蹭「心臟病發」？

極樂養老院…網紅找猛男助興 阿嬤被蹭「心臟病發」？
大學網紅書記檢閱「軍訓」 威風凜凜像閱兵

大學網紅書記檢閱「軍訓」 威風凜凜像閱兵
郭碧婷女兒慶生 全家到齊 疑出軌老公向佐神隱

郭碧婷女兒慶生 全家到齊 疑出軌老公向佐神隱
社媒網紅Dude Perfect 擬在北德建娛樂城

社媒網紅Dude Perfect 擬在北德建娛樂城

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」