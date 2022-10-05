爬黃山「10分鐘走不到1米」 男崩潰大喊：要尿褲子

遊客在黃山蓮花峰上逗留拍照。(視頻截圖)

「快走啊，大家要尿褲子了。」這樣的畫面出現在安徽黃山，拍視頻的男子崩潰大喊，但長長的人龍還是牛步前進。十一長假出行，各大景點人流爆滿，安徽黃山「十分鐘走不到一米」的抱怨令景區解釋，將加強總量管控與人流疏導，盡力以「時間換空間」。

來源：YouTube

中新網報導，吳先生2日和朋友一起去黃山遊玩，不料遊客太多他們被堵在山上。吳先生稱，早上10時上山，晚上6時才下山，中間堵在山上「十分鐘只能走不到一米」。

當時看到這麼多遊客，吳先生就不想去了，不料他們被後方的遊客推著向前走，「上不去也下不來」，一行人只能被擠上山去。望著前進緩慢的隊伍，無奈的心情才會在視頻裡出現「要尿褲子」的抱怨。

北京 青年報報導，「中國黃山」4日在微博 發文回應「十分鐘走一米」的抱怨，稱這是形容黃山蓮花峰少數時段、節點通行不順暢的情況。

「中國黃山」稱，蓮花峰是黃山最高峰，景觀壯美，峰頂區域面積狹小，僅十餘平方米，部分路段較為狹窄，加上遊客拍照打卡時間相對較長，附近的天都峰又處在封閉輪休階段，蓮花峰確實存在「瞬時客流高峰」通行較為緩慢的情況。

黃山風景區核定的最大承載量5萬人，按照文旅部疫情 間統一要求，最大承載量調整為常態下的75%，即3萬7500人。今年十一期間，為統籌疫情防控安全和遊客舒適度，黃山風景區主動將最大接待量降至常態下的50%，即2萬5000人。10月2日進山遊客2萬3006人，10月3日進山人數2萬4886人，均在承載量範圍內。

「中國黃山」指出，為進一步提高遊客的體驗感和安全感，景區採用導流、截流、分流的辦法，加強了對蓮花峰較為狹窄、客容量較小的區域和路段的管理。以近端截流、間歇放行和遠端分流、總量管控等措施，盡力以「時間換空間」。

同時，景區增派工作人員加強客流疏導和秩序維護，勸導遊客減少逗留時間。在蓮花峰腳和相鄰節點通過廣播不間斷提示，以獲得遊客的理解支持。