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十一怎麼過？ 「即興度假」正夯 微度假商機湧現

記者葉文義／綜合報導
北京天安門廣場1日舉行升旗儀式，慶祝新中國73周年華誕。圖為市民遊客在升旗儀式後遊覽天安門廣場。（中新社）
北京天安門廣場1日舉行升旗儀式，慶祝新中國73周年華誕。圖為市民遊客在升旗儀式後遊覽天安門廣場。（中新社）

中國十一黃金周長假啟動，因多地宣導就地過節，本地休閒、省內短途遊仍舊是假期主流。值得注意的是，防疫常態化下，超過五成民眾會選擇在出遊前三天內甚至當天臨時制訂計畫。旅遊平台報告提出，基於「臨時決策、本地探索、小眾玩法」等特徵下的「即興度假」將成為假期新趨勢。

美團平台上，景區、酒店、玩樂、餐飲等本地消費業態搜索熱度大漲，有七成用戶表示，今年十一長假將選擇省內、市內遊，打卡景點樂園、泡酒店宅民宿、吃喝玩樂探店成為受訪用戶「即興度假」的主流選擇。

美團研調顯示，用戶出行決策時間明顯縮短，長假期間的出遊「臨時化」特徵愈發明顯。以2022年五一假期為例，提前三天以內產生的訂單的比率同比增長約20％，當天預訂的訂單占比最高。調查問卷還顯示，今年十一「臨時決策」的出遊特徵延續，住宿、景區、交通等旅遊品類有望迎來新的預訂小高峰。

美團數據顯示，今年十一假期前一周，「本地遊、周邊遊」等關鍵字搜索量較上周暴漲440％。北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯。

值得注意的是，防疫常態化下，超過五成用戶會選擇在出遊前三天內甚至當天臨時制訂計畫。報告提出，基於「臨時決策、本地探索、小眾玩法」等特徵下的「即興度假」將成為假期新趨勢。

另據第一財經報導，上海湧現小而美的微度假商機。10月1日早上10時左右，春秋旅遊推出「海派城市考古微旅行」，具體的路線是：魯迅公園→山陰路→魯迅故居→恆豐裡→內山書店舊址→拉摩斯公寓→多倫路，全程約2小時；不少遊客都是帶著孩子一起來參與微度假旅遊團。這些看似熟悉的街道、建築其實背後都有著歷史和文化，通過此類微度假線路，聽著導遊的講解，讓遊客們獲益匪淺。

春秋旅遊副總經理周衛紅透露，假期出遊，防疫安全第一，為助力本地遊，春秋旅遊聚焦城市露營、「海派城市考古」線路、郊野騎遊等熱門出遊主題。據春秋旅遊數據統計，10月1日至7日期間，上海本地遊、周邊遊是假期出遊主流，選擇上海本地遊的出遊人次與去年同期相比增長200%。其中，露營、「海派城市考古」微旅行、親子遊、郊野遊、微度假和特色美食成為假期熱門主題，露營人次占比70%以上，更受到喜愛輕戶外玩法的年輕遊客青睞。

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