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北京緊張… 天津疫情波及14區 網傳10.1封城 官方：謠言

中國新聞組／北京29日電
天津疫情防控中心副主任張穎說明當前天津疫情的形勢。（取材自光明網）
天津疫情防控中心副主任張穎說明當前天津疫情的形勢。（取材自光明網）

還有18天20大將在北京召開，但隔鄰的天津市疫情仍在延燒。天津市28日通報27日新增55例本土陽性染疫者，並稱天津一家居廣場已有252例染疫，有120個家庭出現兩例以上陽性感染者，天津疫情仍存外溢風險，北京緊張，防控局勢嚴峻。

新華網報導，天津市疾控部門28日報告新增55例本土新冠病毒核酸檢測陽性感染者，其中確診病例8例（均為輕型），無症狀感染者47例。55例感染者中，1例為非管控人員，54例為管控人員。

通報稱，天津市目前疫情主要集中在兩個大片區，一是梅江燈飾家居廣場，累計報告陽性感染者252例。二是濱海新區關聯疫情，累計報告陽性感染者46例。

天津市疾控中心副主任張穎表示，天津本輪本土疫情有幾個特點，一是來勢洶洶、點多面廣。本輪疫情目前已經波及到14個區，這14個區陽性感染者分佈的街道已經累計到了88個，而且數量還在增加。本輪疫情跟此前相比，風險點位多，目前統計，風險點位達到了1500多個以上，對疫情防控、風險人群排查帶來很大的挑戰。

此外，本輪疫情平均潛伏期已經縮短到一天到兩天，傳播速度更快，比既往變異毒株傳播力來說快了很多倍。

再是聚集性明顯。既往一個家庭裡出現一個陽性者感染者，不見得家庭內部就會出現二代續發，但是，本輪疫情看到一個家庭內部6口人可以有3到4個人，甚至是5到6個人全部感染的情況。

她說，本輪疫情，家庭聚集性已經有120個家庭出現兩例以上的陽性感染者。還有一些大型的社區出現了79個病例，某餐館的聚集性疫情達到了29例陽性感染者。

在8月27日疫情比較熟悉的那場足球之約，只是一場，也就是兩個多小時，41個踢球的人，有68%都感染了。還有就是近期的914的梅江燈飾城在裡面工作的人員，沒有算上到訪的人員，已經有39個病例，聚集性相當明顯，因為病毒的傳播非常快，只要人員聚集交流過程中，防護不到位，它就會傳播。

另據界面新聞報導，「天津闢謠」微信公眾號報導，28日接舉報，有網民在網上傳播「10月1日開始天津市全部靜默3天」、「相當於封城天津」、「天津不許進也不讓出」等涉疫消息，引發部分市民關注。經核實，此信息為謠言。

網傳天津10月1日起封城3天，官方澄清是謠言。（取材自界面新聞）
網傳天津10月1日起封城3天，官方澄清是謠言。（取材自界面新聞）

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