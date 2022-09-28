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武漢大學生 校內買彩票中25萬 彩票站惹議關停

中國新聞組／北京28日電
武漢一大學生在校內花10元購買體育彩票，喜中獎金25萬元。（取材自微博）
武漢一大學生在校內花10元購買體育彩票，喜中獎金25萬元。（取材自微博）

湖北武漢一名大學生在學校花10元買彩票中25萬元，消息傳出後，全校學生都趕著去看熱鬧，以為學校解封，湊上去一看，才知是同學中了25萬彩票。消息傳出後，該校內彩票站陷入爭議已關停。

來源：YouTube

綜合媒體報導，武漢市體彩分中心工作人員透露，學生中獎後第一時間匯報給了輔導員，獎金也已領取，「目前了解到的是獎金的一部分由自己留下，另一部分由家裡合理安排使用。」

據該工作人員表示，這個彩票站開設在校內，其實是勤工儉學站點，而且彩票本身也是公益事業，用於扶持貧困學生。

不過，這個彩票站點現已關閉，校方稱是因為最近一些事情暫時關停，之後是否還繼續開設、何時恢復營業等目前還在等通知。

至於大學內能否設立彩票銷售點，湖北省體育彩票中心的一名工作人員解釋，在中小學附近200米是不能開設彩票店的，但是對於大學校園內，由於大學生都是成年人了，沒有相關規定禁止，但具體的情況還是以當地文明辦的要求為準。

對於此事，網友們表示羨慕的同時，很多人提出質疑，認為在大學裡賣彩票並不合適，畢竟絕大多數大學生並沒有收入，萬一沉迷後果難料。

但也有網友認為，大學生都是成年人了，有能力辨別是非，為自己負責。

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