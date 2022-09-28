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「超級奶媽」運油20、反無人機體系 將現珠海航展

中國新聞組／北京28日電
空軍新一代空中加油裝備運油20將現身第14屆中國國際航空航天博覽會。圖運油20正在為殲16戰機進行空中加油。（取材自微信）
空軍新一代空中加油裝備運油20將現身第14屆中國國際航空航天博覽會。圖運油20正在為殲16戰機進行空中加油。（取材自微信）

備受矚目的中國航展，27日正式「官宣」。第14屆中國國際航空航天博覽會（下稱「中國航展」）將於11月8日至13日在廣東珠海國際航展中心舉行，室外參展飛機超100架。

大公報報導，中國空軍新聞發言人申進科大校表示，本次航展將讓公眾在空中看到沒見過的飛行展示，在地面看到沒見過的武器裝備，展品實現「陸海空天電網」六位一體全維度覆蓋，「20」系列國產戰機將全面亮相，其中就包括被暱稱為「超級奶媽」的空軍新一代空中加油裝備運油20。此外，航展還將首次展出集成了末端防空導彈與高砲、微小型導彈、網捕、激光等對抗手段的反無人機體系。

中國航展發布會27日在北京舉行。有關負責人介紹，本屆航展將有43個國家和地區的740多家國內外企業參展，室外參展飛機超100架。屆時觀眾不僅能欣賞「八一」「紅鷹」兩支飛行表演隊同台炫技，還將看到眾多國產「高、精、尖」展品薈萃一堂，實現「陸海空天電網」六位一體系統化、全維度覆蓋。

中國空軍新聞發言人申進科首次使用了「第五代戰機」的表述，描述了中國第五代戰機殲20的新航跡。他說，中國第五代戰機殲20，已經遍布「東南西北中」，列裝越來越多、飛得越來越遠，在新時代練兵備戰中日益發揮重要作用。

另外，殲20和殲16、轟6K、運油20等國產新型戰機振翅高飛，提升了捍衛國家主權和領土完整的能力。

他說：「本次航展『20』系列將全面亮相，同時，將使公眾在空中能看到過去沒見過的飛行展示，在地面能看到過去沒見過的武器裝備，讓強軍夢『飛入尋常百姓家』」。

據報導，本次航展還將首次展出反無人機體系。反無人機體系是指反制無人機的系統，此次展出的體系集成了末端防空導彈與高砲、微小型導彈、網捕、激光等對抗手段，配置靈活，可為用戶提供高效、優質的反無人機系統解決方案。

軍事專家宋忠平表示，中國航展實際上是綜合防務展，陸海空天電方方面面軍民裝備都有，不僅是把中國產品推向市場的平台，更可以說是中國航空航天軍事實力的一次綜合展示，所以「中國要把好東西都拿出來」。

軍殲20戰機資料畫面。(取材自空軍在線)
軍殲20戰機資料畫面。(取材自空軍在線)

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