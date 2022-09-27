川震困17天自救 電站員工躲野獸、喝過尿

9月25日，甘宇轉入普通病房，精神狀態良好。（取材自新京報／受訪者供圖）

四川瀘定5日大地震 時，瀘定昌源電力開發有限公司職工羅永和甘宇堅守電站，及時拉閘洩洪拯救了上百人的生命。羅永8日獲救；21日，當地村民發現失聯17天的甘宇。25日下午，甘宇從ICU病房轉入普通病房休養，精神狀態良好。

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央視新聞報導，甘宇講述了地震後被困時的經歷，他克服了飢渴、身體創傷、高度近視……甘宇家人表示，「以前他有150斤，現在只有110多斤。」

回顧地震發生當天，被問及為何作出打開洩洪閘的決定時，甘宇表示，當時水位上升，他提出開閘放水，和同事羅永一致決定先放棄逃生。但甘宇有近500度的近視，當時眼鏡被飛石砸沒了，他只能看清十米左右的距離。於是，羅永先去打開了一個閘門。後來，甘宇手腳並用爬上大壩，和羅永一起打開了另一個洩洪閘。

後來，他們被困在山上很久沒有進食，羅永就提議向水電站靠近，以便獲得救援。但甘宇的腿已在餘震中被砸傷，想到自己會拖累同伴，他決定讓羅永先走。

羅永離開後，甘宇原地等待了三、四天。因為餘震不斷，他擔心羅永在路上出事，就決定沿著羅永離開的方向走。

山裡容易迷路，甘宇出發後就找不到來時的路了。加上視線模糊，他只能摸地上的野生獼猴桃吃。甘宇表示，飲水也是一大挑戰。一開始有小溪水可以喝，但後來往山上走就只能喝苔蘚水了。在找不到水源的情況下，他說：「想要活命的話，就只能喝自己的尿。」

其間，甘宇多次嘗試自救，「我就地取材搭過一些『窩』，還試過生火，但身上什麽生火工具都沒有，而且幾乎都在下雨，生不起火來，只能在出太陽的時候，躺在地上把衣服曬乾。」到了晚上，甘宇只能縮成一團，躲避野獸。

在甘宇被困的日子里，他的時間概念很模糊，「有時累了、睡了就過了一天，感覺過了二、三十天。」他說最艱難的時候就是腳受傷了，走不動路，有時候要在原地待一兩天。

9月21日，當地村民倪太高上山搜尋時，循著聲音發現躺在樹林中的甘宇。「我喊救命，聽到有人回應，知道有人了，就一直喊救命。看到他時很激動，終於有人發現我了。」