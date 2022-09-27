我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

川震困17天自救 電站員工躲野獸、喝過尿

中國新聞組／北京28日電
9月25日，甘宇轉入普通病房，精神狀態良好。（取材自新京報／受訪者供圖）
9月25日，甘宇轉入普通病房，精神狀態良好。（取材自新京報／受訪者供圖）

四川瀘定5日大地震時，瀘定昌源電力開發有限公司職工羅永和甘宇堅守電站，及時拉閘洩洪拯救了上百人的生命。羅永8日獲救；21日，當地村民發現失聯17天的甘宇。25日下午，甘宇從ICU病房轉入普通病房休養，精神狀態良好。

來源：YouTube

央視新聞報導，甘宇講述了地震後被困時的經歷，他克服了飢渴、身體創傷、高度近視……甘宇家人表示，「以前他有150斤，現在只有110多斤。」

回顧地震發生當天，被問及為何作出打開洩洪閘的決定時，甘宇表示，當時水位上升，他提出開閘放水，和同事羅永一致決定先放棄逃生。但甘宇有近500度的近視，當時眼鏡被飛石砸沒了，他只能看清十米左右的距離。於是，羅永先去打開了一個閘門。後來，甘宇手腳並用爬上大壩，和羅永一起打開了另一個洩洪閘。

後來，他們被困在山上很久沒有進食，羅永就提議向水電站靠近，以便獲得救援。但甘宇的腿已在餘震中被砸傷，想到自己會拖累同伴，他決定讓羅永先走。

羅永離開後，甘宇原地等待了三、四天。因為餘震不斷，他擔心羅永在路上出事，就決定沿著羅永離開的方向走。

山裡容易迷路，甘宇出發後就找不到來時的路了。加上視線模糊，他只能摸地上的野生獼猴桃吃。甘宇表示，飲水也是一大挑戰。一開始有小溪水可以喝，但後來往山上走就只能喝苔蘚水了。在找不到水源的情況下，他說：「想要活命的話，就只能喝自己的尿。」

其間，甘宇多次嘗試自救，「我就地取材搭過一些『窩』，還試過生火，但身上什麽生火工具都沒有，而且幾乎都在下雨，生不起火來，只能在出太陽的時候，躺在地上把衣服曬乾。」到了晚上，甘宇只能縮成一團，躲避野獸。

在甘宇被困的日子里，他的時間概念很模糊，「有時累了、睡了就過了一天，感覺過了二、三十天。」他說最艱難的時候就是腳受傷了，走不動路，有時候要在原地待一兩天。

9月21日，當地村民倪太高上山搜尋時，循著聲音發現躺在樹林中的甘宇。「我喊救命，聽到有人回應，知道有人了，就一直喊救命。看到他時很激動，終於有人發現我了。」

回顧這段經歷，甘宇說，「活下來很不容易，雖然遇到了很多困難，但感覺什麽都沒有生命重要。」

甘宇21日獲救被送入醫院。(取材自紅星新聞)
甘宇21日獲救被送入醫院。(取材自紅星新聞)

地震 YouTube

上一則

網紅大鱷1米長 黃浦江搜尋6天捕獲

下一則

低薪偏遠 學位要求高 敦煌研究院「零應聘」 專家籲放低門檻

延伸閱讀

哈佛：南加恐發生規模7.8地震

哈佛：南加恐發生規模7.8地震
哈佛預測：Palos Verde斷層恐引南加州芮氏7.8級地震

哈佛預測：Palos Verde斷層恐引南加州芮氏7.8級地震
川瀘定地震護百人反受困 失聯17天 水電站員工獲救大哭

川瀘定地震護百人反受困 失聯17天 水電站員工獲救大哭
洛杉磯30年內恐有超級地震

洛杉磯30年內恐有超級地震

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光