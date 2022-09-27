中祭「延時直播」出問題秒切斷 防李佳琦坦克事件重演

李佳琦（左）6月直播時端出坦克造型蛋糕而被停播3個多月，最近回歸。（取材自微博）

央視記者跌入三星 堆遺址坑、李佳琦端出坦克造型蛋糕…這些直播鏡頭都曾惹議。中國官方近期緊縮線上演唱會等網路節目的管控，文旅部日前發通知，研議進一步規管線上演出產業，除事前需申報演出內容、需有專人監控演出外，更要求直播節目要採取「延時直播」方式播出，一發現問題立即切斷。

上游新聞報導，中國文旅部發布的徵求意見稿規定，無論預錄的舞台表演、線上演唱會等舞台演出，以及在個人直播間提供舞台演出等，都屬於網路演出劇（節）目經營活動，應向所在地省級文化和旅遊行 政部門申請許可證。最遲必須在影片公開前30日向文旅部備案。

官方並要求，營運方需設置內容管理部門，審核影片內容，甚至加強監控其他用戶發出的評論、彈幕。此外，明星也加入經營的直播，未來必須以「延時直播」方式播出，以便發現內容問題時，第一時間阻斷、處置。

其實，近年網路直播監控越發緊縮，已見端倪。2020年的「時尚先生盛典」直播就一度被切斷，原因是女星吳宣儀當天以一襲性感禮服亮相，深V、貼身設計讓她的胸型和身材曲線畢露。因此她走完紅毯後，直播突然就被切了。

上月底央視直播節目也有類似情況。當時央視記者在三星堆遺址拍攝，不慎跌入出土坑中，更疑似導致文物破碎。據網上流傳的畫面，女記者當時正介紹8號坑，鏡頭突然劇烈晃動，一聲驚呼後，視角變成由下往上拍攝，並停格在女記者和受訪者的鞋套上。大約4秒後連線中斷，畫面轉回攝影 棚內主播台；主播只好勉強維持鎮定，輕描淡寫表示出現連線中斷問題。

此外，有「直播一哥」稱號的淘寶直播主李佳琦，今年6月3日在直播時端出坦克造型蛋糕，因時間點敏感，被無預警中斷直播，整整消失108天，近日才重回直播間。