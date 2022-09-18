成都戰勝疫情 19日起恢復正常生活生產秩序

成都宣布19日起恢復正常生產生活秩序。地鐵全線路網也恢復正常運營。（中新社）

成都疫情 逐漸受控，據微信 公眾號「成都發佈」今天（18日）消息，成都市疫情防控指揮部通告自9月19日零時起全市有序恢復生產生活秩序，交通全面恢復運行，學校恢復實體教學。

成都於9月1日宣布當天18時起實施全市靜態管理，全市全員居住在家進行核酸檢測 ，對外交通半封閉管理。經連續兩周多的防控後，今天宣布自明天（19日）起恢復生產生活秩序，並進行常態化疫情防控，相關通告如下：

一、有序恢復正常生產生活秩序。全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營。公交、地鐵等公共交通全面恢復運行，各類車輛正常通行。

二、常態化開展核酸檢測。市民每週至少完成1次核酸檢測。全市恢復願檢盡檢便民核酸採樣點，為市民提供免費混檢服務。進入公共場所和社區（院落），乘坐公共交通工具，須查驗72小時內核酸陰性證明。

三、加強重點場所和機構管理。各類公共場所和機構要嚴格執行體溫檢測、掃碼亮碼、查驗核酸陰性證明、戴口罩等防控措施。商超、農（集）貿市場等場所加強人流引導，避免人員聚集。餐飲企業有序開放堂食經營，不承接大型宴席活動。室外景區景點，文化館、圖書館、博物館、美術館等公共文化服務機構，在嚴格落實限量、預約、錯峰前提下有序開放。

酒吧、歌舞廳、洗浴場所、棋牌室（麻將館）、網吧、電子遊戲廳、密室逃脫、劇本殺、健身房、游泳館、室內體育場館等各類空間密閉休閒娛樂場所，達到疫情防控要求後有序開放，進入須查驗48小時內核酸陰性證明。

四、加強聚集性活動管控。堅持非必要不舉辦，能線上的不線下。近期暫不舉辦大型會議、培訓、會展、文藝演出等聚集性活動。確需舉辦的，要從嚴審批，按照「誰審批、誰負責；誰舉辦、誰負責」原則，制定疫情防控方案和應急處置預案，參加活動人員需掃碼登記，查驗48小時內核酸陰性證明。宣導少聚集，少外出，減少不必要的聚餐聚會，紅事、白事簡辦。

五、嚴格做好學校疫情防控。全市普通中小學、幼稚園有序返校（園）復學，嚴格校門管理，無關人員不得進入校園，落實校園疫情防控各項措施。高校和中等職業技術學校按照省市疫情防控指揮部確定的時間逐步有序開學。

六、嚴格離蓉和來（返）蓉管理。離蓉須持48小時內核酸陰性證明。提倡十一國慶期間市民就地過節，減少跨地市出行。省外來（返）蓉人員嚴格落實「入川即檢」要求。近7天內有中高風險區和涉疫城市旅居史的來（返）蓉人員，以及與病例軌跡重合的人員須第一時間主動向所在社區和單位、入住酒店報備，並配合落實防控措施。

另據成都市紀委監委微信公眾號「清廉蓉城」18日發佈《中共成都市紀委、成都市監委關於3起違反工作紀律典型案例的通報》，有三名防疫工作人員洩露疫情防控工作資訊，被立案審查。包括都江堰市宣傳部長、青羊區衛健局局長、雙流區街道辦等四名人員，他們在參加疫情防控工作調度會過程中，擅自用手機拍照，並將照片通過微信發送給私人微信，以致資訊外泄，造成嚴重不良影響。

按，成都在宣布全市靜默（封控）管理前，8月底網路已有人傳出成都當局已開會即將封城的消息，發文者後被以尋釁滋事罪名罰款1000元人民幣並行政拘留15日，但未久，成都就宣布全市封控。

成都常住人口達2100萬，截至本月17日24時，成都本輪疫情累計確診數為1981例。