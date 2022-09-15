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52歲雷軍稱37歲時已財務自由「小米造車是被逼出來的」

中國新聞組／北京16日電
雷軍稱自己已經財務自由。(央視截圖)
雷軍稱自己已經財務自由。(央視截圖)

小米集團董事長雷軍日前接受央視訪談，他提到這幾年小米進入汽車領域的動作。雷軍認為此時風口在智能電動汽車，因為智能電動汽車成為了汽車工業和消費電子的融合，「如果你不幹，你就落伍了」，他坦承小米造車是「一個被逼出來的決定」。

央視網15日發布「雲頂對話·雷軍」先導片。現年52歲的雷軍提到自己在37歲就已財務自由，當年他在帶領金山軟件完成IPO後退休，卻想起了當年18歲時看的「矽谷之火」，希望創辦一家技術公司，去影響全世界，因此在2010年創辦小米。

每日經濟新聞報導，今年3月22日，小米在2021財年報表中披露，小米造車研發團隊規模已超過1000人，首款車將在2024年上半年量產。

8月，雷軍在小米年度演講中，首次對外公開了自動駕駛技術路面測試實拍視頻，並宣稱2024年小米將進入自動駕駛第一陣營。

對於小米汽車的價格，去年4月6日的米粉Open Day直播中，雷軍曾提到他在微博上發起一次題為「你希望小米汽車第一輛車大約是什麼價錢」的投票，結果顯示，在1.7萬人的投票中，有近7成的人希望小米首款車價格不要超過15萬元，僅有不到1成的人希望價格在30萬元以上。

雷軍日前在社交媒體發文，「特斯拉比小米提前10多年進入電動汽車行業，有些人認為小米已經錯過了進入電動汽車行業的時間窗口。對此，我不同意，比賽才剛剛開始，我認為小米還有很多機會」。

雷軍曾透露，小米自動駕駛項目第一期投入33億元研發費用，專屬團隊規模已超過500人。到今年年底，團隊整體規模預計將突破600人。另有消息透露，小米準備推出高低配車型，採用比亞迪刀片電池和寧德時代麒麟電池，並已確定激光雷達供應商為禾賽科技，售價上限超過30萬元。

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