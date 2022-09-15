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校廚端出「番茄炒月餅」熱銷 網疑：真吃了或只拍照？

中國新聞組／北京15日電
安徽某高校飯堂的廚師將月餅加進不同菜式中，其中一款竟是「番茄炒月餅」，該菜式更被冠上充滿意境的名字—「一輪紅月」。（取材自微博）
安徽某高校飯堂的廚師將月餅加進不同菜式中，其中一款竟是「番茄炒月餅」，該菜式更被冠上充滿意境的名字—「一輪紅月」。（取材自微博）

每年過完中秋節剩下最多的應該就是月餅，許多人苦惱如何解決。近日，安徽某高校因食堂推出的一道「黑暗料理」西紅柿（番茄）炒月餅上了熱搜。

極目新聞報導，有博主近日在抖音上發布了多張照片。照片中的菜品是一道西紅柿炒月餅，文字介紹稱「節日菜品，西紅柿炒月餅，1元（人民幣，約0.14美元）」。視頻定位地址在安徽某高校。

該視頻發布後引起熱議。有網友表示，食堂阿姨太有創意了，這道菜簡直是「黑暗料理」。一名該校在校學生發博表示，當時許多人都圍著這道菜笑，「淺嚐了一下，酸酸甜甜，有點好吃，但不多。」

據媒體報導，發布視頻的博主表示，她和同學在食堂看到西紅柿炒月餅後都驚呆了，朋友圈都被這道菜給刷屏了，「這道菜還有一個名字叫一輪紅月，當天就被一搶而空了。」

事件曝光後引來網民討論，不少網民直呼恐怖，質疑菜式是暗黑料理，「喜歡月餅和不喜歡月餅的都驚呆了」、「只有想不到，沒有食堂阿姨做不到」。有人就認為搶購的學生只為打卡，最終也會浪費食物。「有沒一種可能，搶空只是為了拍照發個朋友圈」、「搶走了真的有人會吃嗎？我覺得這種新意沒必要」、「看垃圾桶就知道是真的打來吃還是只是拍照了」。

有網友認為，花式炒月餅已成高校歷年中秋節的「保留節目」。早在2015年，就有媒體曾報導過「西紅柿炒月餅」、「尖椒炒月餅」等菜品出現在高校食堂。

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