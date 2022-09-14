一戰成名…雲南「背簍少年」因網球走出大山 崇拜費德勒

王發因為在賽場上背著竹簍的照片，讓更多人認識他。(賽事舉辦方供圖)

來自雲南臨滄滄源的14歲「背簍少年」王發一戰成名，在剛剛結束中的2022亞瑟士青少年網球巡迴賽廣州站中，這位佤族球手以黑馬之姿奪得U14組男單冠軍；他把「背簍」當球包用，他非常珍習打球機會，鞋子磨穿了、球打到起毛…。

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「網球改變了我的人生」，據港媒大公報報導，王發從對網球一無所知到成為少年冠軍，他因網球走出大山，因網球為人們所知；而在冠軍頭銜背後，是王發和夥伴們每日揮拍不低於7000次、日復一日訓練的辛勤汗水。

據報導，今年9月在廣州舉辦的巡迴賽中，王發成為半決賽上的黑馬，戰勝冠軍熱門選手，隨後又在決賽中一鼓作氣以六比二戰勝對手，捧起冠軍獎盃；面對鏡頭，這位14歲的少年卻說：「好久沒回家了。」

雲南少年王發以黑馬之姿奪得U14組男單冠軍。(新華社)

報導指出，奪冠後，比賽現場的一位雲南老鄉將特意帶來的佤族特色竹編小背簍送給了王發，在攝影 師的建議下，王發將球拍放入小背簍裡，就有了這組暴紅網絡的背簍冠軍照片。王發說，家鄉的父母就是背著這樣的小背簍去地裏做農活的，如果不是因為網球，他也會和父母一起做農活。

報導說，王發的家鄉在雲南省臨滄市滄源縣，這是中國最大的佤族自治縣，也曾被列為滇西邊境 片區貧困縣。王發是家鄉第一批接觸網球的孩子，14歲的他已經有6年的球齡。雲南野象網球俱樂部教練張曉洪回憶，2016年他們去臨滄選拔了10名孩子，王發是其中之一，「是個好苗子，不培養可惜了！」但孩子年紀小，爸媽想把王發留在身邊，在張曉洪的一再勸說下，王發和小夥伴們走出大山前往昆明，拿起球拍，踏入了網球世界。

王發8歲開始練網球。(新華社)

來到昆明後，王發和小夥伴們每天有半天的時間上文化課，剩下的時間就都是在訓練，「我第一年並不喜歡網球」，王發說。每天，孩子們6點半就起床，7點到11點開始訓練發球、揮拍，每天揮拍不低於7000次；下午就是連續兩個多小時的體能訓練，包括長跑9公里和卧推等。

去年7月，因奶奶逝世，王發請假回家待了十多天，已經算是他這幾年間連續休息最久的一次。辛苦歸辛苦，這些來自大山的孩子們非常珍惜學習的機會，也深知學習網球對於他們自身而言的重要意義：他們勤於練習、省吃儉用，鞋子磨穿了才捨得換，訓練中使用的網球，他們也是打到球都起了毛，還說可以繼續打。

「我喜歡網球運動，就不會覺得累。每次在訓練中進步一點點，就是讓我特別開心的事。」王發表示，自己每年回家一次，除了陪伴爸爸 媽媽， 「我還會騰出時間教家鄉孩子們打網球，希望他們也 愛上這項運動。」