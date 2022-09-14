復星負債人民幣6510億 集團創辦人郭廣昌稱已返中國

復星集團創辦人郭廣昌13日在個人微博發聲，說他趕在梅花颱風來襲前回到上海，目前正在隔離中。（路透資料照片）

7月就出國的復星集團創辦人郭廣昌終於回中國了，打破之前傳出「落跑」的流言，他13日在個人微博 發聲，說他趕在梅花颱風來襲前回到上海，目前正在隔離中。

郭廣昌13日在個人微博中表示，剛剛結束海外幾個月的差旅行程，所幸趕在颱風「梅花」之前回到上海，這兩天正在按防疫要求隔離，作為一家創新驅動的家庭消費產業集團，復星現在有接近一半的產業和員工在海外，所以這次在海外多停留了一些時間，跑了20多個國家，接近40個城市，看到在海外很多企業都恢復到比疫情 前更好的水準，還有一些企業在疫情期間更是取得高速增長。

據了解，郭廣昌在2015年就曾歷經一次失聯，當時傳出是「協助調查」某些案件，但之後不了了之，這次郭廣昌出國兩個多月，期間復星集團賣股套現人民幣數百億元償債，讓外界擔心復星集團出現財務危機 ，郭廣昌「落跑」的傳聞不斷，公司股價壓力重重。

復星集團財報顯示，復星集團的資產合計約8496.8億元（人民幣，下同，約1226.9億美元），負債約6511.5億，資產負債率高達76.64%，其短期借款1236.9億元，貨幣 資金1176.5億元，從貨幣資金來看，確實不夠償還短期借款。