我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

中科院分析月壤：嫦娥五號證實月球有「水庫」

中國新聞組／北京14日電
圖為今年5月31日，民眾在海南觀賞嫦娥五號帶回的月壤。（中新社）
圖為今年5月31日，民眾在海南觀賞嫦娥五號帶回的月壤。（中新社）

繼國家航天局發布月球新礦物命名「嫦娥石」之後，中國科學院再發表「嫦娥五號」最新科研成果。透過紅外光譜和奈米離子探針分析，發現嫦娥五號礦物表層中存在大量的太陽風成因水，主要以羥基化合物（OH）的形式存在，並估算出太陽風質子注入為嫦娥五號月壤貢獻的水含量至少為170ppm。

綜合中新社、新華社、央視新聞報導，中國科學院唐紅、李雄耀團隊近日針對嫦娥五號的月壤樣品進行研究，該研究證實了月表礦物是水的重要「儲庫」，為月表中緯度地區水的分布提供了重要參考，也為未來月表水資源利用提供了重要依據。研究成果已發表於國際權威期刊「Nature Communications」。

中國嫦娥五號任務在月球風暴洋東北部採集了1.731kg月壤樣品，採樣點緯度高於以往美國阿波羅和俄羅斯月球任務的採樣點。此外，嫦娥五號樣品年齡約為20億年，是目前獲得最年輕的月球樣品。

研究團隊估算，嫦娥五號地區月壤中的太陽風成因水含量至少為170ppm，數值高於月球內部水，因此研究認為，太陽風質子注入是嫦娥五號地區月壤中水的主要來源。

嫦娥五號帶回的月壤證實月球有水的存在，圖為科研團隊通過紅外光譜和納米離子探針分析...
嫦娥五號帶回的月壤證實月球有水的存在，圖為科研團隊通過紅外光譜和納米離子探針分析月壤樣品。(新華社)

專家表示，月表的翻騰作用導致月壤顆粒暴露在太陽風中的時間不同，代表礦物中注入的太陽風質子總量不同，影響太陽風成因水的含量。研究發現，礦物的太陽風暴露時間是影響太陽風成因水含量最主要的因素。

另根據研究，在月表中緯度地區如風暴洋北部和雨海盆地，月壤成熟度與嫦娥五號地區相似，可能存在含量相近的太陽風成因水；而風暴洋西北側的高地地區月壤相對成熟，則可能有更高含量的太陽風成因水。

中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁曾表示，如果能找到水，月球南極的科研站就可以長時間運行，並利於人類未來到月球南極進行短期考察。

嫦娥五號 風暴 俄羅斯

上一則

抵港者首3天1.2%陽性 專家倡無新變異病毒可改0+7

下一則

香港首截走私子宮頸癌疫苗 質素成疑

延伸閱讀

中國宣布「探月工程4期」 將建國際月球科研站

中國宣布「探月工程4期」 將建國際月球科研站
中秋節前 中國宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

中秋節前 中國宣布發現月球新礦物「嫦娥石」
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日
新聞眼／阿提米絲計畫 重返月球、前往火星

新聞眼／阿提米絲計畫 重返月球、前往火星

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

2022-09-07 11:31
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光