中科院分析月壤：嫦娥五號證實月球有「水庫」

圖為今年5月31日，民眾在海南觀賞嫦娥五號帶回的月壤。（中新社）

繼國家航天局發布月球新礦物命名「嫦娥石」之後，中國科學院再發表「嫦娥五號 」最新科研成果。透過紅外光譜和奈米離子探針分析，發現嫦娥五號礦物表層中存在大量的太陽風成因水，主要以羥基化合物（OH）的形式存在，並估算出太陽風質子注入為嫦娥五號月壤貢獻的水含量至少為170ppm。

綜合中新社、新華社、央視新聞報導，中國科學院唐紅、李雄耀團隊近日針對嫦娥五號的月壤樣品進行研究，該研究證實了月表礦物是水的重要「儲庫」，為月表中緯度地區水的分布提供了重要參考，也為未來月表水資源利用提供了重要依據。研究成果已發表於國際權威期刊「Nature Communications」。

中國嫦娥五號任務在月球風暴 洋東北部採集了1.731kg月壤樣品，採樣點緯度高於以往美國阿波羅和俄羅斯 月球任務的採樣點。此外，嫦娥五號樣品年齡約為20億年，是目前獲得最年輕的月球樣品。

研究團隊估算，嫦娥五號地區月壤中的太陽風成因水含量至少為170ppm，數值高於月球內部水，因此研究認為，太陽風質子注入是嫦娥五號地區月壤中水的主要來源。

嫦娥五號帶回的月壤證實月球有水的存在，圖為科研團隊通過紅外光譜和納米離子探針分析月壤樣品。(新華社)

專家表示，月表的翻騰作用導致月壤顆粒暴露在太陽風中的時間不同，代表礦物中注入的太陽風質子總量不同，影響太陽風成因水的含量。研究發現，礦物的太陽風暴露時間是影響太陽風成因水含量最主要的因素。

另根據研究，在月表中緯度地區如風暴洋北部和雨海盆地，月壤成熟度與嫦娥五號地區相似，可能存在含量相近的太陽風成因水；而風暴洋西北側的高地地區月壤相對成熟，則可能有更高含量的太陽風成因水。

中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁曾表示，如果能找到水，月球南極的科研站就可以長時間運行，並利於人類未來到月球南極進行短期考察。